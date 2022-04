L'Udinese perde Beto: lesione al flessore, 2 settimane di stop

Problema in casa Udinese: i friulani perdono Beto per infortunio.

L'attaccante portoghese ha accusato un risentimento muscolare nel segmento finale di partita sul campo del Venezia riuscendo comunque a rimanere sul rettangolo di gioco per tutti i 90'.

Sottopostosi nelle ore seguenti agli esami strumentali del caso, il centravanti lusitano ha rimediato una lesione al flessore della gamba destra, come riportato da 'udineseblog.it'.

Per l'attaccante portoghese si tratta del primo infortunio stagionale e sarà verosimilmente costretto a rimanere ai box per circa un paio di settimane, prima di poter tornare a disposizione di Cioffi per le ultime partite stagionali. Calendario alla mano dovrebbe tornare arruolabile per l'inizio di maggio.

Alla prima stagione in casacca bianconera, il classe 1998 ha realizzato 11 goal in 28 presenze ufficiali in Serie A.