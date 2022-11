L'idolo a Football Manager: Hysen e la maglia di Di Natale

Lo svedese racconta lo scambio di maglia con il suo idolo nella celebre serie calcistica: "Dovevo averla, mi ha segnato tantissimi goal".

Avete mai incontrato l'idolo del vostro videogioco preferito? Probabilmente no, ma se siete grandissimi appassionati di Football Manager non disperate, c'è sempre tempo.

Una dimostrazione di come non sia mai troppo tardi per interfacciarsi con il vostro beniamino arriva dallo svedese Tobias Hysen.

L'attaccante ha raccontato a SportBible e con grande entusiasmo di come sia riuscito a scambiare la maglia con Antonio Di Natale al termine della sfida tra Italia e Svezia del 18 novembre 2009.

"Ho scambiato la maglia con Antonio Di Natale! L'unico motivo per cui l'ho fatto è che avevo giocato una bella stagione con l'Udinese a Football Manager 2006 e luiha fatto tantissimi gol, quindi dovevo avere la sua maglia. Dovevo averla".

La realizzazione di un sogno e la dimostrazione di come un videogioco possa permettere di creare legami anche al di fuori dello schermo di un pc.

Hysen ha totalizzato 147 goal in carriera tra campionato svedese, quello cinese e la Championship, dove ha giocato con la maglia del Sunderland in un'esperienza culminata con la vittoria del campionato e la promozione in Premier League.

In nazionale invece ha raccolto 34 presenze mettendo a segno 10 reti. Oggi lo svedese ha intrapreso il percorso da allenatore, iniziando come assistente sulla panchina del Tvaakers.

E pensando alle ore trascorse davanti a Football Manager, la scelta non sorprende più di tanto.