L'ex Roma Jedvaj riparte dall'Al Ain: ufficiale il prestito dalla Lokomotiv Mosca

Il classe 1995 croato lascia la Russia e si trasferisce negli Emirati Arabi: ad attenderlo l'Al Ain allenato dalla leggenda ucraina Rebrov.

Appena 97 minuti alla corte di Rudi Garcia nell’esperienza alla Roma. L’avventura all'ombra del Colosseo di Tin Jedvaj non è stata certamente memorabile. Il difensore classe 1995, arrivato in giallorosso a 17 anni dalla Dinamo Zagabria con l’etichetta di enfant prodige del calcio croato, non è riuscito a ripercorrere le orme di Marquinhos.

Ora, all’età di 27 anni, Jedvaj ha deciso di accettare una nuova sfida. L’Al Ain, formazione campione in carica del campionato degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato l’arrivo in prestito del croato dalla Lokomotiv Mosca.

“L’Al Ain ha raggiunto l’accordo preliminare con il difensore croato Tin Jedvaj, proveniente dal club russo della Lokomotiv Mosca. Il calciatore è atteso nei prossimi giorni negli Emirati per le visite mediche e per completare il trasferimento”.





L’accordo prevede il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore croato fino all’estate 2023, al termine della stagione in corso. Un rinforzo importante per Rebrov, tecnico dell’Al Ain, che accoglie un calciatore d’esperienza in difesa.

Pagato 5 milioni di euro nel 2013 dalla Roma, l’avventura in giallorosso di Jedvaj è durata appena una stagione con due presenze, entrambe contro il Genoa: la prima nel finale in occasione della gara d’andata, la seconda da titolare nell’ultimo match della stagione. Nello stesso anno ha provato a conquistare la fiducia con le 7 presenze in Primavera, che però non sono bastate a convincere il sodalizio giallorosso a confermarlo.

L’estate successiva si trasferisce al Bayer Leverkusen, dove è riuscito a rilanciarsi con tre stagioni positive, prima del prestito all’Augsburg e al trasferimento nell’estate 2021 alla Lokomotiv Mosca. In Russia 41 presenze e 2 goal tra campionato, coppa ed Europa League.

Ora la nuova avventura lontano dall’Europa, negli Emirati Arabi, all’Al Ain. Tin Jedvaj è pronto ad affrontare un’altra sfida e provare a rilanciarsi per tornare quel gioiello che aveva incantato da giovanissimo con la maglia della Dinamo Zagabria.