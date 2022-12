L'esplosione di Gonçalo Ramos: da erede di Darwin Nuñez a nuova stella del Portogallo

Classe 2001, si è imposto al Benfica grazie a Schmidt dopo la partenza di Nuñez e ora ha travolto la Svizzera con una tripletta da sogno.

Affacciata sull'Atlantico, sormontata dal Castello di São Jorge, con l'inconfondibile fado in sottofondo: Lisbona è una città incantevole, che attira ogni anno milioni di turisti. Ma è anche una delle mete più gettonate per gli scout dei top club europei: ad accomunare Benfica e Sporting Lisbona, le due uniche religioni calcistiche possibili per i lisbonesi, l'incredibile abilità di mettere in evidenza ogni anno talenti destinati a diventare protagonisti assoluti della scena continentale.

Il caso più recente ed eclatante è sicuramente quello legato all'esplosione e al trasferimento di Darwin Nuñez al Liverpool, operazione che ha permesso al Benfica di incassare 75 milioni di euro (più 25 di bonus) ma che al contempo ha aperto una voragine in attacco che il nuovo allenatore Roger Schmidt, ex PSV, ha deciso di colmare dando fiducia a uno dei tantissimi talenti cresciuti nel Campus di Seixal: Gonçalo Ramos. Mai scelta fu più azzeccata.

In quattro mesi il ragazzo arrivato da Olhão, dal distretto di Faro, si è preso tutto: la maglia da titolare all'Estadio da Luz, il palcoscenico europeo in Champions League - contribuendo con un goal, un assist e tanto lavoro con e senza palla al passaggio del turno del Benfica - e ora la ribalta mondiale, con una indimenticabile tripletta alla Svizzera negli ottavi di Qatar 2022.

Farsi sempre trovare pronto, al posto giusto nel momento giusto: e Gonçalo, nonostante la giovanissima età, sta dimostrando di essere uno che non si spaventa davanti alle sfide. Sapere cogliere le occasioni al volo è come salire a bordo del celebre tram 28 di Lisbona: anche se c'è da attendere pazientemente il turno, anche se ti tocca sgomitare per il posto finestrino alla fine il sacrificio viene ripagato dalle emozioni che ti regala quella vista mozzafiato.

Quest'estate con la partenza di Nuñez e di uno dei veterani del gruppo, Haris Seferovic (tra i primi colpi del faraonico mercato del Galatasaray), la situazione del reparto offensivo del Benfica sembrava aprire le porte all'arrivo di un possibile nuovo numero 9: perchè Yaremchuk aveva già le valigie pronte, il croato Peter Musa, reduce da una buona stagione al Boavista, non veniva considerato un titolare nell'immediato e dalle retrovie l'unico raggio di luce sembrava Henrique Araujo, bomber della squadra B e protagonista della finale di UEFA Youth League contro il Salisburgo con una tripletta. E Gonçalo? Anche per lui il futuro sembrava ancora incerto: da un lato l'interesse di alcuni club europei (tra cui la Roma di Mourinho), dall'altra la ferma volontà del ragazzo di giocarsi le sue chances nella società in cui è cresciuto, con la maglia che indossa ormai dal 2013.

Decisiva la fiducia di Schmidt, che ha accelerato la crescita di un talento che già nella scorsa stagione aveva messo a segno 7 goal, giocando per lo più da seconda punta, lui che nasce trequartista nelle giovanili ma che ha poi progressivamente avanzato il suo raggio d'azione fino a diventare un 9 moderno. Sono già 14 le reti messe a segno col Benfica in questa prima metà di stagione, arricchiti da 6 assist: un ruolino impressionante che gli è valso un posto tra i 26 del Portogallo per la spedizione in Qatar.

Un sogno a occhi aperti per Ramos, convocato per la prima volta da Fernando Santos direttamente per i Mondiali: l'esordio con goal in amichevole contro la Nigeria, gli spezzoni contro Ghana e Uruguay prima della grande notte di Lusail. Da titolare, agli ottavi di un Mondiale, al posto di Cristiano Ronaldo: inimmaginabile per un ragazzo che fino a un anno e mezzo fa giocava ancora con la squadra B. Ma che oggi entra a tutti gli effetti nella storia del calcio portoghese, dalla porta principale, annunciando il suo nome al mondo con una tripletta da bomber di razza: Gonçalo Ramos, la nuova stella del Portogallo, l'ennesima meravigliosa attrazione di Lisbona.