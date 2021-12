L'Empoli perde Haas: rottura del crociato e stagione finita

Tegola per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli dopo la sfida di Coppa Italia contro il Verona: il club toscano perde fino al termine della stagione Nicolas Haas. Il centrocampista svizzero ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore e dovrà stare fuori almeno sei mesi.

A comunicare le condizioni del classe 1996 è la società attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale:

"Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Nicolas Haas, uscito durante la gara di Coppa Italia di questo pomeriggio contro l’Hellas Verona, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro".

Confermate, dunque, le brutte sensazioni dopo l'uscita dal campo in barella grazie all'ausilio di due membri dello staff sanitario dopo appena 5 minuti di gara contro il Verona a causa del crack al ginocchio destro.

Haas - che in questa stagione ha collezionato due assist in 16 presenze in campionato, di cui 11 da titolare - si sottoporrà a un intervento chirurgico, prima di iniziare il percorso di riabilitazione. La stagione del centrocampista svizzero si conclude anzitempo, con Andreazzoli e l'Empoli che perdono una pedina molto importante nello scacchiere tattico della formazione toscana.

Il match del 'Bentegodi', valido per i sedicesimi di Coppa Italia, si è concluso sul risultato di 4-3 in favore dell'Empoli, che ha superato il Verona e ha conquistato la qualificazione per gli ottavi di finale, dove affronterà l'Inter di Simone Inzaghi.