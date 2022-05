L'Auxerre è tornato: promozione in Ligue 1 dopo 10 anni

Ha dovuto attendere dieci lunghi anni, ma finalmente l'Auxerre ce l'ha fatta: ritorno in Ligue 1 per una delle storiche squadre francesi.

I disordini per la retrocessione del Saint-Etienne hanno messo in secondo piano l'altro evento storico della folle serata del Geoffroy.Guichard: la promozione in Ligue 1 dell'Auxerre dopo 10 anni di assenza.

Parliamo di una delle squadre storiche del calcio francese, grande protagonista tra fine anni '90 ed inizio 2000 con il double del 1996 e la vittoria dell'Intertoto, oltre ai quarti di Champions raggiunti nel '97 e quelli di Europa League nel 2004.

L'ultima apparizione in Champions dell'Auxerre è datata 2011, quando ha affrontato il Milan nella fase a gironi. Un solo anno dopo è arrivata la clamorosa retrocessione in Ligue 1 dopo una stagione conclusa all'ultimo posto in classifica. Un disastro sportivo legato anche alla difficile situazione finanziaria del club.

Un club che negli anni ha lanciato giocatori come Djibril Cissé, Mexes, Cantona, Blanc, Pedretti, West e Sagna per citarne alcuni. Il percorso di risalita è stato duro, con il rischio di un ancor più clamorosa retrocessione in terza serie, ma alla fine l'Auxerre ce l'ha fatta, mandando nel baratro un'altra grande di Francia come il Saint-Etienne.