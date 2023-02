L'ascesa di Gnonto: dall'addio all'Inter per 200 mila euro ai goal in Premier League

L'attaccante classe 2003 brilla in Inghilterra con la maglia dei 'Whites': nel 2020 lasciò l'Inter per accettare la proposta dello Zurigo.

In Inghilterra sono già tutti pazzi di lui. Wilfred Gnonto sta facendo innamorare i tifosi del Leeds. La rete realizzata ieri sera ad Old Trafford contro il Manchester United nel 2-2 finale ha consentito ai ‘Whites’ di portare a casa un punto dalla difficile trasferta sul campo dei ‘Red Devils’.

Una goal pesante, il secondo in Premier per l’attaccante nato a Verbania nel 2003 e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dopo quello realizzato il 4 gennaio scorso contro il West Ham, il quarto in totale considerando la doppietta in FA Cup contro il Cardiff.

“Giocatore superbo, talento superbo e grande lavoratore - ha dichiarato il suo tecnico Michael Skubala, traghettatore del Leeds dopo l’esonero di Jesse Marsch -. Willy ha fatto il suo ma ci sono state anche ottime prestazioni difensive. I tifosi e il club dovrebbero essere orgogliosi".

Dopo una prima parte di stagione di ambientamento dal punto di vista calcistico e personale, Gnonto si è preso alla ripresa del campionato, a fine dicembre, una maglia da titolare senza più lasciarla.

Una vera e propria scalata nelle gerarchie che gli hanno consentito - e consentono tutt’ora - a soli 19 anni di vestire i panni di protagonista in Premier League nella prima stagione nel campionato inglese.

Se il Leeds si sfrega le mani e si gode il talento acquistato in estate dallo Zurigo per soli soli 4.5 milioni più bonus e percentuale su di una futura rivendita, in casa Inter può nascere qualche rimpianto per aver presto troppo presto un talento nato e sbocciato nel vivaio nerazzurro ma mai esploso alla Pinetina, dopo aver salutato probabilmente troppo presto.

Nel 2020, dopo essersi messo in mostra ai Mondiali Under 17 con la maglia dell’Italia, il club elvetico mette sul piatto un contratto triennale e convince Wilfred a lasciare l’Inter e tentare una nuova esperienza.

Un’offerta più conveniente e già proiettata al calcio dei ‘grandi’ rispetto a quella dell’ìInter, che ha incassato appena 200 mila euro di ‘Training Compensation’, il premio di formazione garantito da FIFA.

“Molti hanno detto che ho lasciato l’Inter per lo Zurigo proprio per i soldi, ma non è così: era la cosa giusta da fare per giocare in prima squadra. Lo Zurigo ha rischiato su di me, sono stato fortunato a incontrare loro. E anche ad avere i miei genitori con me”

Lo stesso Gnonto, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva spiegato i motivi dell’addio.

“Per l'Inter provo gratitudine: mi hanno dato la prima grande occasione e mi hanno insegnato quasi tutto. Questo ha fatto la differenza per me. Sogno di tornare? Non so, posso dire che sono interista e mi piacerebbe un giorno tornare. Ho tanto tempo davanti a me, vedremo con calma”.



In Svizzera la definitiva esplosione: 12 goal e 10 assist in 74 presenze, un bottino che convince prima Roberto Mancini a convocarlo in Nazionale maggiore e poi il Leeds a puntare su di lui.

Oggi il club inglese si gode l’attaccante italiano. Un gioiello che ha già moltiplicato il suo valore a pochi mesi dal suo arrivo. Una scommessa vinta dai ‘Whites’, che hanno scommesso su di lui e si ritrovano tra le mani un talento cristallino per il presente e per il futuro.