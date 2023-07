L'Arabia chiama anche Spinazzola: l'Al Shabab ha presentato l'offerta

Il club saudita ha messo sul piatto un contratto triennale per il calciatore: offerta da 7 milioni alla Roma per il cartellino di Spinazzola.

L’esodo verso l’Arabia Saudita non pare destinato a placarsi. Milinkovic-Savic, che ha lasciato la Lazio dopo sei stagioni e ha firmato con l’Al Hilal, è solo l’ultimo di una lunga lista di calciatori che hanno lasciato l’Italia e l’Europa per sposare il nuovo progetto saudita.

Ma il serbo non sarà l’ultimo a percorre la via che porta da Roma all’Arabia. Per un biancoceleste che ha salutato c'è un giallorosso che potrebbe farlo presto.

L’Al Shabab, club di Riyad, ha presentato, infatti, un’offerta al club giallorosso per Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro della Nazionale è l’obiettivo della società saudita, che spinge per ottenere il via libera e averlo a disposizione.

Nelle scorse ore, l’Al Shabab ha fatto recapitare una proposta ufficiale di 7 milioni di euro alla Roma per il cartellino di Leonardo Spinazzola. Al calciatore, invece, è stato proposto un contratto di tre anni a 6 milioni di euro a stagione.

Attese nelle prossime ore le risposte della società capitolina e del calciatore, che dovrà decidere se restare in giallorosso o iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.