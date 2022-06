L'agente di Dybala incontra l'Inter: meeting nella sede dei nerazzurri

Jorge Antun è arrivato nel tardo pomeriggio nella sede dell'Inter a Milano per discutere del futuro di Paulo Dybala: si infiamma il calciomercato.

Sono ore bollenti per il possibile passaggio di Paulo Dybala all’Inter. L’agente dell’argentino, Jorge Antun, è arrivato intorno alle 17 di oggi nella sede dei nerazzurri: si infiamma il futuro dell'ormai ex attaccante della Juventus per il 2022/2023.

Non è un segreto che l'Inter pensi a Dybala da tempo, in seguito al confermato addio alla Juventus. Del resto la Joya è svincolata, a parametro zero: nessun cartellino da pagare, ma solamente un accordo da trovare sullo stipendio dei prossimi anni.

Nessuna dichiarazione di calciomercato da parte di Antun prima dell'ingresso nella sede dell'Inter: "Ottimista? Nella vita sì". Un primo approccio dopo settimane di voci e sussurri in seguito alla conclusione dell'era juventina da parte di Dybala.

L'Inter è la squadra che sembrerebbe più vicina a Dybala, ma per il suo futuro sono aperte altre piste, tra cui quella italiana della Roma e la spagnola che porta all'Atletico Madrid. Arrivato in Serie A nel 2012, acquistato dal Palermo, ha vinto cinque Scudetti con la Juventus dal 2015 fino al suo recente addio.

L'articolo prosegue qui sotto

Ad un passo dalle 100 reti in Serie A (97, di cui 82 con la Juventus), Dybala rappresenterebbe un'investimento sicuro per l'Inter, vista la conoscenza della Serie A e la qualità mostrata nel corso degli anni, seppur con qualche indecisione. A parametro zero, un colpo notevole.

Mentre in uscita si parla del possibile addio di Bastoni, o in alternativa quello di Skriniar, il calciomercato dell'Inter potrebbe regalare in entrata non solo Dybala: si continua a parlare anche del ritorno di Lukaku, da gestire però con l'eventuale cessione di Lautaro Martinez.

Una situazione in divenire, ma con varie possibilità: tra cui quella di una rosa di attaccanti argentina, con Dybala, Lautaro Martinez e Correa. Non resta che aspettare.