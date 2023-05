Kvaratskhelia a rischio per Napoli-Inter: non si allena in gruppo

L'attaccante georgiano ha svolto lavoro personalizzato a poche ore dalla gara del Maradona contro i nerazzurri.

Lo Scudetto, sì, ma anche la voglia di chiudere al meglio la stagione in Serie A, quella del Tricolore: in casa Napoli ci si prepara per la prestigiosa sfida contro l'Inter.

Luciano Spalletti, però, deve fare i conti con un possibile problema di formazione: Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato in gruppo a poche ore dalla gara del Maradona.

"Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo in seguito ad un trauma contusivo subìto ieri in allenamento".

L'attaccante georgiano, come recita il comunicato ufficiale del Napoli, ha svolto del lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Il motivo è relativo a un trauma contusivo subito in allenamento nella giornata di giovedì: questo lo rende a rischio per Napoli-Inter.