Kvaratskhelia e la prova con il Bayern: quando fu vicino a trasferirsi in Germania

Kvaratskhelia ha sostenuto un periodo di prova con il Bayern nel 2018 e andò anche molto bene. Il trasferimento non si concretizzò.

A Napoli si è guadagnato il soprannome di Kvaradona e la cosa non è propriamente casuale. Khvicha Kvaratskhelia, con i suoi dribbling, i suoi movimenti fulminei, la bravura nel gestire il pallone e la visione di gioco, ricorda realmente, in alcune cose, il grandissimo Diego Armando Maradona. Proprio come è riuscito a fare la leggenda argentina anni fa, il ventiduenne talento georgiano sta incantando Napoli e sta spingendo la compagine partenopea verso la conquista di uno storico Scudetto.

Una storia bellissima, ma le cose sarebbero andate molto diversamente se solo il Bayern nel 2018 avesse deciso di mettere sotto contratto Kvaratskhelia al termine di un provino che andò molto bene.

Secondo quanto appreso da GOAL e da SPOX, l’allora diciassettenne giocatore georgiano è rimasto per una settimana in prova a Monaco di Baviera nel mese di aprile. Ha conosciuto il centro sportivo, è stato invitato a seguire una partita della prima squadra alla Allianz Arena ed ha anche convinto in tanti.

Gli osservatori del Bayern hanno intravisto in Kvaratskhelia le giuste caratteristiche tecniche ed umane, ma alla fine, anche se il ragazzo era interessato ad unirsi al club, l’ingaggio non si è concretizzato e tutto è stato lasciato cadere lì.

Getty

IL PERCORSO DALLA DINAMO TBILISI AL NAPOLI

Kvaratskhelia già all’epoca era considerato un grande talento. Era la stella della rappresentativa U17 della Georgia, nel 2017 aveva vinto il premio ‘Aleksandre Chivadze’ assegnato al miglior giovane del suo Paese e nel 2018 è stato inserito da ‘The Guardian’ nella lista dei sessanta giocatori più talentuosi al mondo venendo paragonato a Julian Draxler, Julian Brandt e Leroy Sané.

Dopo aver esordito tra i professionisti, Kvaratskhelia ha poi lasciato la Dinamo Tbilisi a causa di controversie contrattuali, per legarsi al Rustavi. Dopo il mancato trasferimento al Bayern, è poi passato in prestito alla Lokomotiv Mosca e, nell’estate del 2019, dopo aver già esordito con la Nazionale maggiore, ha firmato per il Rubin.

Nel corso degli anni vissuti a Kazan, Kvaratskhelia si è imposto come uno dei migliori giocatori del campionato russo ed è tornato, nel 2021, nel mirino del Bayern: “Sono convinto - disse allora il suo agente Nobel Dzhugueli - che finirà al Real Madrid o al Bayern Monaco”.

Anche in questo caso l’interesse non si è concretizzato in un trasferimento ed il gioiello georgiano ha poi lasciato Kazan nel 2022, dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, per ripartire dalla Dinamo Batumi. Ovviamente Kvaratskhelia era a quel punto un giocatore già troppo forte per restare nel campionato georgiano e la scorsa estate il Napoli ha pizzato il grande colpo assicurandoselo per 11,5 milioni di euro. Il resto è Kvaradona.

ANCHE BELLINGHAM E’ STATO A MONACO DI BAVIERA

Kvaratskhelia non è stato l’unico grande talento che il Bayern ha avuto modo di vedere da vicinissimo negli ultimi anni. Nel 2019 anche l’allora quindicenne Jude Bellingham ha trascorso alcuni giorni nel campus del club bavarese, salvo poi decidere di restare al Birmingham City per poi trasferirsi in Germania un anno dopo per legarsi al Borussia Dortmund.

Nello stesso anno, il Bayern ha valutato anche Jamal Musiala del Chelsea ed Alphonso Davies dei Vancouver Whitecaps e, a differenza di quanto accaduto con Kvaratskhelia, non si sono lasciati scappare il doppio affare.

Il club bavarese ha comunque fatto suo un gioiello georgiano nei scorsi mesi: Luka Parkadze. Si trasferirà in Germania la prossima estate e in Georgia c’è chi è convito che somigli molto, dal punto di vista tecnico, a Kvaratskhelia.