Kutuzov racconta: "Giocavo al BATE, passai al Milan durante l'intervallo"

L'ex attaccante bielorusso, ora giocatore di hockey su ghiaccio, non ha dimenticato il particolare approdo in rossonero a inizio millennio.

Per chi è cresciuto con il calcio dei primi anni 2000, Vitaly Kutuzov è un nome nostalgico che non può essere dimenticato. Idolo sopratutto all'Avellino e al Pisa, entrambe in Serie B, l'attaccante bielorusso è arrivato in per vestire la maglia del , giocando però solamente due gare in rossonero.

Durante una diretta Instagram con l'account 'Sottoporta', Kutuzov, che in carriera ha vestito anche le maglie di Bari, e in , dividendo anche lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo allo Lisbona, ha raccontato il curioso passaggio al Milan.

Era il 2001 e Kutuzov, giovanissimo, era il bomber indiscusso del BATE Borisov che sfidò il Milan in Coppa UEFA. Galeotta la gara di quel settembre per l'immediato trasferimento a Milano:

"In pratica è avvenuto all’intervallo della partita in Coppa Uefa tra le due squadre, con i presidenti che si erano messi d’accordo".

Era il Milan di Terim, che dopo poche giornate passò ad Ancelotti, vecchio idolo rossonero e futuro leggendario tecnico delle due Champions:

"Il primo impatto vedendo tutti quei campioni è stato scioccante. Parlavo poco italiano e chiesi ad un responsabile se potesse aiutarmi a sistemare il mio computer, ingombrante e con la tastiera russa".

Questo lo indirizzò al leader maximo Maldini, una figura eterna per il mondo del calcio:

"Mi disse di andare da lui, se ne intendeva. Io avevo paura e ho pensato che mi avrebbe mandato a quel paese ma invece, con pazienza, ha trovato poi il tempo per sistemare il mio computer".

Il mondo Milan, nonostante quella sola stagione, gli è rimasto impresso anche nella sua carriera post calcistica: appesi gli scarpini al chiodo, Kutuzo si è dato all'hockey su ghaccio. Guarda caso firmando per il team Hockey Club Diavoli Rossoneri di Sesto San Giovanni.