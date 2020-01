Kurzawa verso la Juventus? Tuchel: "Non lo convoco per il Lille"

Quella della sembrava una sessione invernale di calciomercato destinata a scivolare via senza grandi scossoni e invece nelle ultime hanno preso sempre più vigore le voci che vogliono Layvin Kurzawa vicinissimo a diventare un nuovo giocatore bianconero.

La trattativa con il è di fatto già stata avviata sulla base di uno scambio che prevederebbe un trasferimento di De Sciglio a Parigi e l’ottimismo per il buon esito della trattativa è estremamente elevato.

A confermare che qualcosa di importante si sta muovendo è stato il tecnico del PSG, Thomas Tuchel, che parlando alla vigilia della sfida di campionato con il , ha annunciato che Kurzawa non sarà convocato.

“Ci sono delle discussioni in corso tra i club, ma nulla è stato ancora deciso. Layvin è lì ed è ancora un nostro giocatore. Le cose al momento non sono chiare e per questo ho deciso che lui non farà parte del gruppo che prenderà parte alla partita di domani. La stessa cosa farò con Cavani. Non ha problemi e si è allenato bene, ma anche per lui c’è qualcosa in corso con un altro club e quindi, non essendoci chiarezza, non lo considero disponibile per domani”.