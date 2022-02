Kulusevski si sblocca col Tottenham: goal in casa del Manchester City

Sono bastate tre presenze e una manciata di minuti della quarta a Dejan Kulusevski per trovare la prima rete con la maglia del Tottenham, che a gennaio lo ha prelevato dalla Juventus in tandem con Rodrigo Bentancur.

Lo svedese ha scelto una location di prestigio per festeggiare questo avvenimento: l'Etihad Stadium, casa del Manchester City capolista della Premier League.

Uno dei goal più facili nella carriera di Kulusevski: Son parte sul filo del fuorigioco e, anziché tirare verso la porta di Ederson, preferisce il passaggio al compagno di squadra che insacca comodamente a porta vuota.

L'ex bianconero è stato prontamente festeggiato dai compagni per l'importante vantaggio ottenuto contro i campioni d'Inghilterra in carica: un'ottima 'medicina' per provare ad interrompere il periodo nero, alla luce di tre sconfitte consecutive che hanno complicato la corsa verso il quarto posto.

Per Kulusevski una soddisfazione non da poco: terzo sigillo stagionale dopo i primi due realizzati con la Juventus (allo Zenit in Champions League e alla Roma in campionato).