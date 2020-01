Kulusevski alla Juventus solo a giugno: il Parma ha detto no a Pjaca

La Juve ha provato anche stamane a convincere il Parma ad un addio immediato per Kulusevski: niente da fare.

Si è sottoposto alle visite mediche in quel di nella giornata odierna, Dejan Kulusevski. Il suo trasferimento alla sarà però effettivo solamente dalla prossima estate, nonostante il tentativo bianconero di regalarlo a Sarri già in questo gennaio. Per forza di cose, bisognerà attendere qualche mese.

Il motivo? Il vuole lottare per l' e l'apporto di Kulusevski sarà fondamentale per raggiungerla. Del resto il gicoatore svedese ha già messo insieme quattro goal e ben sette assist, che lo collocano tra i migliori del continente nonostante la giovanissima età.

Il classe 2000 inoltre non giocherà subito alla Juventus perchè il Parma, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, ha detto no al prestito immediato di Pjaca. Paratici ci ha provato anche questa mattina, chiamando Faggiano prima della fine delle visite mediche.

Pjaca non convince appieno, visto e considerando che in non ha mai dimostrato quanto mostrato in e in parte durante il prestito tedesco allo 04. La Juventus potrebbe provarci ancora, ma la sensazione è che Kulusevski giocherà a Torino dalla prossima estate.

Il trasferimento si concretizzerà comunque per 35 milioni di euro più bonus, raggiungibili a seconda di riconoscimenti personali o di squadra. L' farà cassa dunque per poter reinvestire nel 2020 e continuare ad essere considerata un'attuale big del calcio italiano.

Nonostante il mancato passaggio al Parma, Pjaca potrebbe comunque lasciare la Juventus, anche solamente in prestito: recuperato dall'infortunio non è da escludere un suo passaggio a titolo temporaneo tra le file del , che ha espresso il desiderio di acquistarlo nelle ultime settimane.