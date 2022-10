Cresciuto nella Right to Dream Academy, il ghanese classe 2000 è esploso ad Amsterdam: decisivo lo spostamento dal centrocampo all'attacco.

Una pepita d'oro. Un gioiello scovato sull'asse Ghana-Danimarca, un marchio di fabbrica se parliamo della Right to Dream fondata nel 1999 dall’imprenditore britannico Tom Vernon. Nato un anno dopo, Mohammed Kudus è la nuova stellina dell'Ajax, da sempre fucina di talenti. Il pericolo numero uno – ma non l’unico – per il Napoli di Luciano Spalletti, che nella sfida di Champions League dovrà fare attenzione al gioiello ghanese.

L'innesto di Kudus è frutto del cambio di strategia da parte del club olandese, che ha scelto - a differenza del passato - di acquistare talenti cresciuti altrove, affiancandoli a quelli formati nel proprio vivaio. Una filosofia tutta nuova per una società che da sempre fa del proprio settore giovanile una miniera d'oro in termini tecnici ed economici, con calciatori lanciati nel grande calcio che brillano alla Cruyff Arena prima di essere venduti a cifre importanti.

Nell'estate 2020, l'Ajax ha deciso di mettere sul piatto 9 milioni di euro per strappare Mohammed Kudus al Nordsjaelland, club danese che lo ha portato in Europa e gli ha permesso di affacciarsi al grande calcio.

In Olanda, il percorso del ghanese è stato graduale fino all'esplosione nell'Ajax di Alfred Schreuder, di cui è diventato la stella dopo due stagioni con più bassi che alti.

KUDUS E LA RIGHT TO DREAM ACADEMY

Il talento, lo si sa, è qualcosa di innato, che nasce dentro e che si sviluppa naturalmente, senza forzare o ricorrere a particolari metodologie. C'è chi lo scopre in giovanissima età e chi non lo farà mai, con il destino che ha deciso di voltargli le spalle.

Nel caso di Mohammed Kudus la scintilla scocca a 12 anni, quando entra a far parte della Right to Dream, accademia con sede in Ghana.

Le doti tecniche del classe 2000 sono fuori discussione, tanto da entrare presto nel giro della nazionale ghanese: Kudus viene convocato prima dall'Under 17 e poi dell'Under 20.

Il suo talento non passa inosservato agli occhi degli scout del Nordsjaelland, club che controlla l'accademia, che nel 2017 decidono di portarlo in Danimarca insieme ad un paio di compagni tra cui Ibrahim Sadiq.

"Sadiq e Kudus sono davvero bravi e devono crescere tranquillamente", sono le parole pronunciate dal tecnico Kasper Hjulmand dopo il loro arrivo.

KUDUS AL NORDSJAELLAND

Farum, Danimarca, 20 chilometri a nord-ovest di Copenaghen. Altra latitudine, altre temperature. Un'altra vita per Kudus. Arrivato al Nordsjaelland, di cui la Right to Dream Academy è club satellite, il ragazzo di Accra ci mette un po' ad ambientarsi.

Esattamente sei mesi, in cui viene aggregato alla formazione riserve, prima della promozione in prima squadra nel gennaio 2018. Il debutto arriva il 5 agosto, tre giorni dopo aver compiuto 18 anni: Kudus diventa il nono esordiente più giovane nella storia del Nordsjaelland.

Pochi mesi e subito gli viene affidato il 10 sulle spalle, con le parti che raggiungono l'intesa e firmano il rinnovo del contratto.

“Siamo molto lieti di poter continuare a lavorare con Kudus. È un grande talento, ma ha anche dimostrato una grande volontà e capacità di voler migliorare nell’anno in cui è stato con noi. Non è un segreto che ci sia stato, e c’è ancora, un grande interesse per lui dall’estero, ma riteniamo che possa ancora crescere nel nostro ambiente e siamo molto contenti che Kudus la veda allo stesso modo e pertanto ha scelto di estendere il suo contratto e di continuare a far parte dello sviluppo del club e del team", ha dichiarato al sito del club il direttore sportivo Jan Laursen.

Sulle sue tracce club inglesi, pronti a portarlo in Premier League. Due su tutti avevano acceso i riflettori sul classe 2000: Manchester City ed Everton.

Nell'annata 2018/2019 collezione 26 presenze tra regular season e poule per il titolo, contribuendo con due goal al sesto posto. Nella stessa stagione arrivano anche le prime reti in Coppa di Danimarca e preliminari di Europa League. Ma è nell'annata successiva - quella condizionata dal Covid - che arriva la definitiva esplosione: con 11 goal e un assist in campionato in 25 presenze è un fattore nel quinto posto del Nordsjaelland.

Due anni, due stagioni. 14 reti e 3 assist. Fisicità, tecnica e senso del goal. Una mezzala offensiva in grado di correre, lottare, saltare l'uomo ed essere decisivo negli ultimi 20 metri.

Un diamante grezzo su cui l'Ajax decide di mettere le mani e voler affinare per trasformarlo in campione. Nell'estate 2020, il club olandese decide di portarlo ad Amsterdam mettendo sul piatto 9 milioni di euro.

KUDUS ALL'AJAX E L'INTUIZIONE DI SCHREUDER

Ad Amsterdam, Kudus sembra dover recitare fin da subito un ruolo da protagonista. Tre volte titolare nelle prime cinque con due goal e due assist. La notte del 21 ottobre 2020, però, cambia la storia: Kudus parte dall'inizio contro il Liverpool nell'esordio in Champions League, ma è costretto ad uscire dopo 9 minuti a causa di un grave infortunio al menisco che lo terrà fuori per gran parte della stagione.

I problemi fisici si ripropongono anche nell'annata successiva, quella 2021/2022, che si concluderà con 20 presenze, di cui solo 4 da titolare. Un problema alla caviglia e una frattura a una costola ne limitano l'impiego e l'apprendistato alle spalle di Gravenberch, Neres, Tadic e Klaassen.

La scorsa estate la svolta, arrivata grazie alle cessioni Antony e Haller ma soprattutto al cambio in panchina con Alfred Schreuder al posto di Ten Hag. Il nuovo tecnico trasforma Kudus da centrocampista e mezzala ad attaccante: insieme all'Ajax, che cambia volto, Mohammed si trasforma, diventando una vera e propria macchina da goal.

Il classe 2000 sfrutta la sua forza fisica e il suo mancino per lottare con gli avversari e superarli in dribbling nell'uno contro uno, creando superiorità numerica.

Manovra, rifinitura e conclusione in porta. Kudus sta brillando e dimostra di essere un calciatore di poter fare tutto negli ultimi tre metri. Il ghanese, che sarà protagonista ai Mondiali in Qatar, viene schierato come punto di riferimento nel tridente con Bergwijn e Tadic: può attaccare la porta partendo da lontano o scambiare la posizione con i compagni per dare punti di riferimento agli avversari.

Le caratteristiche offensive del calciatore cresciuto nella Right to Dream Academy stanno venendo sempre più fuori. La conferma della scommessa vinta da Schreuder, che ha avanzato il suo raggio di azione trasformandolo da centrocampista in attaccante.

La pepita d'oro dell'Ajax sta esplodendo e non accenna ad alcun tipo di rallentamento. I numeri non mentono: 7 goal e 1 assist in 11 partite in questa stagione, di cui due reti e la rifinitura collezionate in Champions League. Il Napoli di Luciano Spalletti è avvisato.