Krasic alla Juve: dalla tripletta e la simulazione al feeling mai nato con Conte

L'avventura alla Juventus di Milos Krasic: dalla tripletta al Cagliari e la squalifica per la simulazione all'addio su richiesta di Antonio Conte.

Una folta chioma bionda e le galoppate su e giù per la fascia. Qualità che per un attimo gli avevano fatto appiccicare addosso l’etichetta di ‘nuovo Nedved’, poi smentita nel giro di poco tempo dalle prestazioni altalenanti sul terreno di gioco.

Un lungo inseguimento – uno di quei classici tormentoni estivi – prima di strapparlo alla concorrenza del Manchester United con un esborso di 15 milioni di euro, non una cifra da poco. L’estate 2010 sarà anche ricordata come quella dell’arrivo a Torino, sponda Juventus, di Milos Krasic.

L’esterno serbo classe 1984 è sbarcato in Serie A con grandi aspettative dopo sei stagioni a Mosca con la maglia del CSKA, club in cui è arrivato dalla Serbia all’età di 20 anni ed è definitivamente esploso, mettendosi in mostra a livello internazionale con la vittoria della Coppa UEFA nel 2005 e di due campionati, due Coppe Nazionali e tre Supercoppe in Russia e attirando l’attenzione dei top club europei tra cui proprio quello bianconero.

La facilità di corsa e le grandi doti tecniche fanno di Krasic un calciatore abile nel puntare l’uomo e creare superiorità numerica, oltre alla capacità di rifinire per i compagni in zona goal. Un acquisto che la Juventus di Luigi Delneri considerava una priorità per rinforzare l’organico a disposizione del tecnico ex Chievo Verona e rinnovare le ambizioni da vertice nella stagione 2010/2011. Annata che, però, non andrà come sperato dai bianconeri, che finiranno al settimo posto.

La partenza a razzo di Krasic con la maglia della Juventus esalta i tifosi bianconeri. Dopo l’esordio contro il Bari, il serbo conquista la scena con una tripletta nella sfida contro il Cagliari della quinta giornata di campionato. L’ex CSKA prima raccoglie una respinta corta della difesa sarda e firma l’1-0, poi anticipa un avversario sul cross da sinistra e in spaccata firma il secondo goal, infine è ancora una volta bravo a recuperare una palla vagante al limite dell’area e incunearsi nel cuore dell’area di rigore prima di trovare con un tiro ‘sporco’ la terza rete personale.

La prestazione del serbo fa impazzire l’ambiente bianconero, ma dopo un episodio singolare Krasic finisce nel mirino della critica. In occasione della trasferta al ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna, l’ex CSKA Mosca e Vojvodina cade in area di rigore dei felsinei, simulando un contatto con Portanova che sembra non esserci, ma che trae in inganno il direttore di gara. Il bianconero viene squalificato per due giornate dopo la prova TV e viene preso di mira per il gesto poco nobile sul rettangolo verde di gioco.

Dopo aver scontato la prima delle due giornate, Krasic rimedia un problema muscolare che lo terrà fuori altre tre settimane, prima di tornare in campo e realizzare subito un goal nella sfida del 21 novembre 2010 a Marassi contro il Genoa. Nonostante l’episodio di Bologna, la prima stagione di Krasic alla Juventus si conclude con 9 goal e 9 assist tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Un rendimento importante per il serbo, che conferma le aspettative.

In estate, però, Antonio Conte prende il posto di Gigi Delneri sulla panchina del club bianconero. La decisione della società e il conseguente cambio di sistema di gioco, con il passaggio dal 4-4-2 al 3-5-2, non rappresenta una buona notizia per Krasic, come racconterà lui stesso in un’intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport' nel 2016:

"Delneri? Il suo modulo era perfetto per me. Il cambio di modulo mi ha penalizzato e poi erano arrivati giocatori di livello superiore: una squadra con Pirlo, Vidal e altri top player, forse era troppo per me. Mi è mancata fortuna, forse il carattere: non ho la giusta ambizione per emergere".

Il feeling con Conte non sboccia, con l’ex centrocampista e allenatore bianconero che non lo tiene particolarmente in considerazione nelle sue rotazioni. Al termine dell’annata, in cui la Juve conquista lo Scudetto e si siede nuovamente sul trono del calcio italiano, Milos Krasic ha all'attivo appena un goal in 7 presenze, di cui solo quattro dall’inizio. Il rapporto tra il serbo e il club bianconero è destinato a interrompersi dopo appena due stagioni e nell’estate successiva arriva l’addio.

“Potevo restare in Italia passando alla Lazio o alla Samp, ma l’opzione Fenerbahçe fu la migliore, sia per me che per il club. Forse, se alcune cose fossero andate diversamente nella mia carriera, non avrei vissuto questo declino”.

Krasic respinge le avances di Lazio e Sampdoria e si trasferisce in Turchia, a Istanbul, per 7 milioni di euro. Il serbo lascia Torino, una città che non ha mai amato fino in fondo:

“La città che porto nel cuore? Decisamente Mosca! Ero giovane, lì mi sono divertito tanto. La città di Torino non mi è piaciuta”.

Se da una parte Krasic ha sempre esaltato Delneri e il rapporto con il suo primo allenatore alla Juventus, dall’altra, il classe 1984 ha sbandierato pubblicamente il mancato feeling con Antonio Conte:

“Certo, sono molto triste di lasciare la Juve, nessuno sarebbe felice di lasciare un club così importante in queste circostanze, ma Conte non mi vede ed è meglio per tutti se me ne vado".

Emblematico fu un episodio in occasione di una sfida contro il Siena all’Artemio Franchi, nella città toscana. Il tecnico bianconero ferma Krasic a bordocampo e con toni accesi prova a dare istruzioni tattiche, il serbo ascolta attentamente ma dopo aver terminato la conversazione si gira e con una smorfia fa trasparire di non aver compreso quanto indicato dal suo allenatore.

“Ma non do mai le colpe agli altri, magari potevo semplicemente allenarmi meglio e applicarmi di più: la responsabilità sono solo mie, non certo di Conte. Lui era un martello, forse troppo duro ma preparatissimo: non mi stupisce che abbia fatto questa carriera. Resta uno dei migliori. Ad oggi non ho ancora capito perché abbia deciso di non volermi più in squadra”.

Il ragazzo di Kosovska Mitrovica saluta così Torino dopo due anni. Fenerbahce, Bastia, ancora Fenerbahce e infine Lechia Danzica le tappe successiva, prima di appendere gli scarpini al chiodo a fine 2018 al termine di una carriera ricca di rimpianti.

Uno dei più grandi è certamente rappresentato dai due anni alla Juventus, in cui Krasic arrivò con grandi aspettative ma non riuscì a confermarsi all’ombra della Mole, prima di salutare senza lasciare un ricordo particolarmente indelebile.