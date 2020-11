Koulibaly all'attacco: "Parlano perchè hanno paura del Napoli"

Il difensore del Napoli ha presentato la sfida contro il Rijeka: "Siamo consapevoli che facciamo davvero paura, siamo con Gattuso".

Seconda gara al San Paolo in pochi giorni per il , sconfitto in casa contro il ed ora desideroso di dimenticare il match contro i rossoneri per rilanciarsi in , nella quarta gara della fase a gironi, stavolta contro il Rijeka.

Per il Napoli un eventuale risultato positivo aiuterebbe anche ad allontanare le polemiche post k.o contro il Milan, in cui Gattuso non era stato affatto tenero con i giocatori azzurri, trovando immediata risposta in un confronto privato da parte dei suoi.

Alla pari di Gattuso, alla vigilia di Napoli-Rijeka ha parlato in conferenza Kalidou Koulibaly:

Altre squadre

"Contro il Milan è mancata la mentalità, peccato per la sconfitta. Lavoriamo su ciò che abbiamo sbagliato. Sento tante critiche attorno alla suadra, ma io le vedo come motivazioni. Dimostreremo che non siamo quelli che vedono oggi".

Koulibaly difende il Napoli a spada tratta, con Gattuso è tutto ok:

"Il mister sa che siamo al 100% dietro di lui, noi siamo sempre a disposizione. Il resto, tutto quello che si dice, è solo motivazione. A me piace quando parlano così, nessuno sa ciò che accade nel nostro spogliatoio".

Il difensore del Napoli non usa giri di parole nel descrivere il clima attorno agli azzurri: