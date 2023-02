Kombouaré sogna l'impresa: "Vogliamo eliminare la Juventus ed entrare nella storia"

L'allenatore del Nantes alla vigilia della sfida coi bianconeri: "Loro vogliono vincere l'Europa League, possiamo diventare leggende".

Il Nantes e la Juve "illuminano" parte del turno valido per gli spareggi di Europa League: alla "Beaujoire" i francesi e i bianconeri si giocano il passaggio agli ottavi di finale, dopo il pareggio dello "Stadium" caratterizzato dalle polemiche arbitrali.

"Les Canaries" possono adesso contare sull'apporto dei loro tifosi contro una formazione, quella allenata da Massimiliano Allegri, che ha fissato la vittoria del torneo come priorità tra gli obiettivi stagionali, vista la situazione "particolare" in classifica, in Serie A.

Alla vigilia del match contro la Juventus, Antoine Kombouaré, già entrato nella storia del club francese per la vittoria della Coppa di Francia, avvenuta lo scorso anno, ha caricato l'ambiente, sognando l'impresa.

"Vogliamo fare una cosa mai vista qui a Nantes: battere ed eliminare un'italiana".

L'allenatore francese ha ammesso di augurarsi che Angel Di Maria non giochi come nelle ultime uscite della Juventus.

"E' il migliore di tutti i giocatori della Juve: spero che domani non giochi così bene".

Obiettivo storico per il Nantes, quindi, in Europa Lague: eliminare la formazione di Allegri per diventare delle icone.

"La Juventus vuole vincere l'Europa League per qualificarsi in Champions League: in caso di vittoria però possiamo diventare delle leggende".