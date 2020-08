Koeman su Messi: "Non so se dovrò convincerlo a restare"

Dopo l'annuncio ufficiale , Ronald Koeman è pronto a iniziare la nuova avventura al timone del . La 'grana' principale da dover risolvere, per l'olandese, è naturalmente il futuro di Lionel Messi.

Koeman, nella conferenza di presentazione, ai cronisti ha esposto la propria linea sul futuro del fuoriclasse argentino.

"Non so se dovrò convincere Messi a restare, chiaro che quando hai il miglior giocatore al mondo vuoi che rimanga. A me piacerebbe lavorare con lui perchè è uno che vince le partite, se mantenesse il livello che ha sempre avuto sarei contento di tenerlo".

"Ha un contratto, è del Barça: da oggi ne parlerò con lui, anche perchè è il capitano. Faremo delle scelte, spero che Messi resti ancora per molti anni qui".