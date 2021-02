Koeman ammette: "Suarez? Meglio se fosse andato alla Juventus"

Il tormentone dell'estate si è concluso col suo trasferimento all'Atletico Madrid, squadra che oggi vola in vetta alla Liga anche se non soprattutto grazie ai goal di Luis Suarez.

Ecco allora che a Barcellona qualcuno inizia a chiedersi se quella presa qualche mese fa sia stata la soluzione giusta.

Ronald Koeman, ovvero l'uomo che ha deciso di non puntare più sul Pistolero, non ha dubbi ma ammette che sarebbe stato meglio cedere Suarez alla Juventus.

"La decisione di vendere Suarez? Fa parte del tuo lavoro. Parli con il club e quando sono arrivato come allenatore al Barcellona avevamo le nostre opinioni. Ho avuto delle informazioni dalla società e successivamente abbiamo preso delle decisioni. Certe volte bisogna prenderle. A volte va bene e altre no. Noi stiamo cambiando e, naturalmente, sarebbe stato meglio che Luis Suarez firmasse per la Juventus piuttosto che per l’Atletico Madrid perché è ancora nel campionato spagnolo. Ma quel tipo di decisione, dovevamo prenderla. Era una scelta difficile ma la cosa importante era mostrare rispetto per il giocatore. In ogni caso sono ancora d’accordo con quello che abbiamo fatto in quel momento.”