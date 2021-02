Klose svolgerà uno stage al Milan: "Pioli è completo, migliora i giocatori"

Attuale vice di Flick al Bayern, Miro Klose torna in Italia: "Ho bisogno di un praticantato all'esterno per concludere il mio percorso di studi".

Ieri era il massimo cannoniere della storia dei Mondiali, primato che detiene ancora. Domani spera di diventare un allenatore di grido. L'oggi di Miroslav Klose, infine, è il ruolo di vice di Hansi Flick, l'allenatore pigliatutto del Bayern. Con il sogno, magari, di prendere il suo posto un giorno.

Intanto, Klose ha deciso di riallacciare i rapporti con l'Italia e la Serie A, dove tornerà presto per svolgere uno stage. Non alla Lazio: al Milan. Dove c'è una sua vecchia conoscenza come Stefano Pioli, che il tedesco ha conosciuto durante gli anni romani. E con il quale, come confermato in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', il rapporto è rimasto particolarmente solido.

"Ho bisogno di un periodo di praticantato all’estero per chiudere il mio percorso di studi. Così ho pensato di chiedere a Pioli - le sue parole - Avrei già dovuto svolgere il praticantato a Milano, ma a causa della pandemia non è stato possibile. Recupereremo presto, appena si potrà".

"Non so se fra il Milan e Rangnick ci sia effettivamente stato qualcosa. Io posso dire che Pioli è molto bravo: è onesto, è umano, è completo. Migliora i giocatori. Ha semplicemente bisogno di tempo. Deve conoscere i giocatori e loro devono conoscere lui. Che cosa pretende l’allenatore in allenamento? Che cosa i giocatori? Serve tempo. Se il Milan darà a Pioli la possibilità di lavorare a lungo, allora sarà vincente. La squadra può anche vincere lo scudetto".

