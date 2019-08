Klopp a Goal: "Con Guardiola c'è rispetto, mi ha chiamato dopo la finale di Champions"

Jurgen Klopp, a Goal, parla del feeling con Guardiola e svela un retroscena: "Dopo la finale di Champions abbiamo scherzato e parlato della stagione".

Sul campo si giocano la Premier League, ma fuori dal rettangolo verde scorre buon sangue. Ottimo. Protagonisti Jurgen Klopp e Pep Guardiola, che come svelato dal tecnico del in esclusiva a Goal sono in contatto e si stimano.

L'allenatore dei Reds, parlando del 'collega' al timone del , spiega il rapporto tra i due e svela un curioso retroscena legato alla finale di Champions vinta dal Liverpool a Madrid contro il .

"Dopo la partita Guardiola mi ha chiamato tramite Lee Nobes, il nostro capo dei fisioterapisti, che ha lavorato con lui. Lee mi ha passato il telefono e ho letto 'Pep' sul display. Pensavo fosse il mio Pep, poi invece ho capito che si trattava di Guardiola!". "Abbiamo iniziato a parlare e c'era grande rispetto, abbiamo parlato della stagione che si era appena conclusa e fatto alcune battute. Ovviamente, entrambi eravamo di buon umore!".

Amichevoli estive Serie A 2019: calendario, risultati, dove vederle in tv e streaming

Se tra Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger ai tempi del duello al vertice tra ed la rivalità era accesa, col binomio Klopp-Guardiola il discorso è completamente diverso.