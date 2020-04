Kjaer manda un messaggio al Milan: "Il mio sogno è rimanere, Pioli mi ha dato tutto"

Simon Kjaer non nasconde di sperare nel riscatto da parte del Milan: "Devo mettere la massima pressione sul mio club per convincerlo".

Dall' al è cambiato tutto per Simon Kjaer, che dopo aver risolto il prestito con gli orobici, a gennaio è stato girato - nuovamente in prestito, per 6 mesi - dal al club rossonero.

Maglia da titolare al centro della difesa al fianco di Romagnoli, prima che un infortunio lo costringesse ai box. Inconveniente superato durante l'emergenza coronavirus, come spiega il capitano della al 'Corriere dello Sport'.

"Io adesso sto bene, ho completato il lavoro e sono pronto per tornare a giocare quando sarà giusto scendere in campo".

Un Kjaer che non solo scalpita per tornare a giocare, ma anche per vedersi riconfermato dal Milan quando ci sarà da sedersi al tavolo col Siviglia. Per esercitare il diritto di riscatto è sufficiente un milione, cifra che non sembra eccessiva per un giocatore che ha ancora soltanto 31 anni.

"Il mio sogno è rimanere al Milan. Ma è difficile pensare adesso quello che potrà succedere. Quando sarà il momento parleremo con la società. Io devo mettere la massima pressione sul mio club per convincerlo a concretizzare l’opzione per il mio riscatto. Sto lavorando anche adesso, che non si gioca, per migliorare non solo fisicamente ma anche mentalmente per restare al Milan".

Kjaer ovviamente si sente molto legato a Stefano Pioli, che lo ha preferito fin da subito a Musacchio.