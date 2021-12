Tegola Milan: problema al ginocchio, Kjaer fuori in barella

Simon Kjaer esce in barella, visibilmente sofferente, durante Genoa-Milan. Al quarto minuto del turno infrasettimanale, infatti, il difensore danese è uscito dalla gara con le mani sul volto e una borsa del ghiaccio sul ginocchio. L'infortunio del danese preoccupa.

Kjaer ha chiesto immediatamente il cambio per un problema al ginocchio che sembra grave, visto l'urlo dell'ex Roma: dentro Gabbia al quarto minuto della sfida del Ferraris, con i compagni del Milan subito a sincerarsi delle condizioni del difensore rossonero.

Nominato al Pallone d'Oro e leader della difesa del Milan, Kjaer si è dimostrato essenziale per le sorte del team meneghino nel corso del 2021: Pioli e i tifosi rossoneri aspetteranno ora l'esito degli esami strumentali, per capire se si tratta solamente di grande paura infondata o di un infortunio che terrà fuori il 32enne a lungo.

L'INFORTUNIO DI KJAER

Kjaer ha lasciato il campo contro il Genoa per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro rimediato in seguito ad una scivolata: fuori in barella e con le mani sul volto.

A settembre Kjaer era rimasto ai box per un problema muscolare non di grave entità, costretto comunque a non disputare due sfide di Serie A (entrambe vinte dal Milan) e l'incontro d'andata contro l'Atletico Madrid perso di misura per 2-1.

QUANDO TORNA KJAER

Gli accertamenti che verranno svolti nella giornata di giovedì porteranno ad un preciso stop per Kjaer, ma considerando il problema rimediato al ginocchio il difensore del Milan potrebbe dover stare fermo per un lungo periodo.