Kjaer lancia l'appello: "Lasciamo a Eriksen il tempo di cui ha bisogno"

Il capitano della Danimarca e difensore del Milan Simon Kjaer è tornato su quanto accaduto a Christian Eriksen.

Ci sono giorni che rimangono impressi nella mente e nella storia di un uomo: quello della partita tra Danimarca e Finlandia per Simon Kjaer è uno di questi. Il capitano danese, intervenuto in conferenza stampa, è tornato su quanto accaduto a Copenaghen.

"Non dimenticherò mai quel giorno. Siamo contenti che Christian stia bene. Ha davanti a sé un lungo percorso. Lasciamo che si prenda il tempo di cui ha bisogno con la sua famiglia".

Anche Kasper Schmeichel, alla vigilia della sfida contro la Russia valida per l'ultimo turno del Gruppo B, in programma domani, ha ricordato quanto successo contro la Finlandia, sottolineando l'importanza della personalità di Kjaer:

"Simon ha mostrato che grande persona è in una situazione che richiede poteri da supereroi. E' un vero uomo, un vero capitano: la Danimarca non potrebbe desiderarne uno migliore".

Nulla da aggiungere, per non scadere in retorica: quanto accaduto è cosa nota a tutti. Adesso per Eriksen è il momento della tranquillità: ed è giusto così.