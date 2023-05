L'occasione di Kiwior: prima da titolare in Premier League contro il Chelsea

Arteta sceglie Kiwior per il delicato Derby contro i Blues: per l'ex Spezia è la terza presenza in campionato con l'Arsenal.

Al Gewiss Stadium, il triple fischio di Andrea Colombo, arbitro del match, ha sancito la fine di due aspetti della stagione dello Spezia: l'avventura in Coppa Italia, dopo l'eliminazione per mano dell'Atalanta, e l'esperienza di Jakub Kiwior in bianconero.

Arrivato nell'estate del 2021 in Serie A dallo Zilina, lo Spezia lo ha ceduto all'Arsenal capolista in Premier League per circa 25 milioni: un trasferimento record, in pratica.

E, insieme, un affare molto importante sia per il club bianconero che per il polacco classe 2000, convocato anche per i Mondiali in Qatar alla fine del 2022.

Arrivato in Inghilterra, Mikel Arteta lo ha impiegato poco, complici naturalmente le esigenze dei Gunners, impegnati nella lotta per la conquista della Premier e in Europa League: l'esordio è avvenuto alla fine di marzo contro il Crystal Palace, ma è sceso in campo anche contro lo Sporting e contro il Liverpool.

Con l'Arsenal in difficoltà, comunque, dopo il pesante ko rimediato contro il Manchester City, Arteta non si è tirato indietro: anzi. Ha deciso di schierare Kiwior contro il Chelsea, nel Derby di Londra.

In una sfida cruciale per il destino della Premier: e tra l'altro consegnando l'opportunità della prima da titolare nel massimo campionato inglese al difensore che, fino a pochi mesi fa, giocava nello Spezia, in Serie A. Con altri obiettivi.