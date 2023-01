Kishna, l'ex Lazio che ha lottato contro depressione e infortuni: "Sentivo di morire"

Per Raiola era "forte come Pogba". Gli esordi all'Ajax e la Lazio, prima del lungo calvario: "Su 50 sintomi di attacchi di panico e io ne avevo 38".

Un talento cristallino. Classe pura. Il dribbling nel sangue e un mancino di quelli in grado di disegnare traiettorie incredibili. Ricardo Kishna è uno dei tanti talenti che ha spiccato il volo nel vivaio dell'Ajax. Un gioiello nato a Den Haag e cresciuto nell’ADO prima di essere lanciato nel grande calcio dal club di Amsterdam.

La sua carriera sembrava destinata a vette altissimi. Trofei, goal, successi personali e di squadra. Un percorso naturale per uno con quelle doti lì.

Poi la lampadina si è spenta, all'improvviso. La tragedia che ha colpito il suo amico Abdelhak Nouri, con l'ictus in amichevole e il coma che hanno causato seri e permanenti danni celebrali e un grave infortunio al legamento crociato nel giro di pochi mesi, oltre al rapporto conflittuale con il padre, hanno fatto cadere il classe 1995 in una lunga e profonda depressione.

Una crisi psicologica molto pesante che ne ha condizionato la vita e la carriera per oltre un anno e mezzo. Un incubo che sembrava senza fine, come ha raccontato l’olandese qualche tempo dopo. Momenti che lo stesso Ricardo ha voluto raccontare, aprendo il cuore e condividendo con il resto del mondo le sensazioni provate nella lotta col demone che per un lungo periodo ha abitato dentro di lui.

"Ricardo Kishna è allo stesso livello di Pogba: fa goal, è un attaccante molto completo, ha talento e fisico e una valutazione ancora abbordabile per le italiane".

Parola di Mino Raiola, uno che di talenti nella sua vita ne ha scoperti e gestiti tanti. Fu proprio lui a diventare il manager dell'olandese e prenderlo sotto la sua ala.

La vita e la carriera di Ricardo Kishna sono segnate da momenti di svolta. 'Sliding doors' che hanno cambiato per sempre la sua esistenza. Ciò che poteva essere ma non è stato.

A 17 anni, nel 2012, riceve la chiamata del Liverpool ma un infortunio al ginocchio lo costringe a strappare il biglietto di sola andata per il Regno Unito. Esuberante dentro e fuori dal campo, Kishna viene messo fuori rosa nel 2015 da De Boer per "comportamenti inaccettabili" all’Ajax, quando sembrava pronto per recitare un ruolo da protagonista a lungo termine con la maglia dei ‘Lanceri’.

Getty

La rottura lo costringe a cambiare aria e tentare una nuova esperienza che gli permetta di fare il salto di qualità, dia nuovi stimoli e lo metta alla prova per misurare ambizioni e qualità.

Ci provano Roma e Juventus, ma Kishna rifiuta. A sedurlo è la Lazio, che decide di puntare sul 20enne e strapparlo a quell'Ajax in cui brillano le stelle di Arkadiusz Milik e Lasse Schone.

Il talento del ragazzo cresciuto nell'ADO Den Haag e passato ai 'Lanceri' a 14 anni è purissimo ed evidente, così come la sua voglia d'emergere. Il club capitolino non ci pensa due volte e non se lo lascia scappare.

Ma l'avventura all'ombra del Colosseo si rivelerà un buco nell'acqua: due goal, tre assist, qualche lampo in cui mostra il suo talento purissimo e una stagione vissuta più a guardare che in campo, con 21 presenze di cui gran parte da subentrato, a gara in corso. Bocciato, lascerà la Lazio l’estate successiva per vestire la maglia del Lille, in prestito.

Getty Images

A segnare il momento di svolta, in negativo, è l’anno 2017. L'8 luglio, durante il ritiro di Auronzo di Cadore, Kishna riceve in campo - durante un allenamento - la notizia del malore di Abdelhak Nouri, suo compagno all'Ajax, che a causa di un'aritmia finisce in coma dopo un malore durante l'amichevole estiva contro il Werder Brema.

Ricardo si accascia a bordo campo, fatica a crederci. Ha le mani nei capelli, incredulo per la notizia ricevuta. Ci pensa il suo connazionale Stefan de Vrij a provare a consolarlo, invano suo malgrado.

Due mesi più tardi, a settembre 2017, Kishna rimedia - a poche settimane dal ritorno all'ADO Den Haag in prestito - la rottura del legamento crociato, che lo costringe ad un lungo periodo ai box.

Un tunnel dal quale non riesce a venire fuori facilmente, come ha spiegato lui stesso ad 'Andy Niet te Vermeijde', il programma condotto dall'ex calciatore dell'Inter Andy Van der Meyde.

"Sono stato davvero depresso. Ogni notte, quando ero a letto, non osavo chiudere gli occhi perché avevo paura di non risvegliarmi. Mi sentivo seriamente come se stessi morendo. Dovevo prendere farmaci per essere in grado di affrontare normalmente la giornata".

"Non potevo più prendermi cura della mia famiglia e mi sono trasferito, ho vissuto da un'altra parte. Ero davvero intrattabile in quel momento. Le mie relazioni si sono rotte, quasi tutto si è rotto. Se non riesci a vivere con te stesso, allora ti sfoghi con gli altri".

Kishna si reca addirittura in Germania per sottoporsi ad accertamenti più approfonditi e capire la natura del problema:

"Sono impazzito. Pensavo di avere un tumore alla testa, un infarto, un ictus. Ho fatto una scansione della testa, del cuore e dei polmoni per escluderlo. Il punto più basso è stato quando ho pensato: 'Se sto così male, non voglio più vivere. Non posso vivere con tutto questo'. Non volevo suicidarmi, ma pensavo davvero di non poter convivere con tutto quel dolore. Il mio psicologo mi ha detto: 'Hai attacchi di panico'. Pensavo fosse pazzo. Ma mi ha elencato 50 sintomi di attacchi di panico e io ne avevo 38".

L'ex Lazio ha approfittato dell'opportunità per lanciare un messaggio ai più giovani e alle persone che combattono col demone della depressione:

"Nel calcio è una specie di tabù raccontare che si sta male. Siamo tutti uomini, vogliamo tutti avere successo. Ma ci sono anche momenti in cui le cose non vanno come dovrebbero. Penso che sia molto importante condividerlo".

"Ho sentito storie di ragazzi che dovevano prendere delle pillole prima di ogni partita. La cosa peggiore è che non si può controllare. Ecco perché penso che sia così importante raccontarlo. Quando succede qualcosa del genere, parlatene e chiedete aiuto".

Ricardo Kishna ne è venuto fuori grazie a una lunga terapia. In 500 giorni ha calcato il rettangolo verde di gioco solamente una volta, per 32 minuti, con la formazione Under 19 del club olandese.

Un grande successo per lui dopo un periodo difficilissimo, come ha raccontato Alfons Groenendijk, allenatore dell'ADO dal 2017 al 2019:

"Per Ricardo è stata dura avere a che fare con questo problema. In squadra personalmente ho anche provato a supportarlo, ma gradualmente la situazione è diventata sempre più difficile. Soprattutto da un punto di vista mentale. Voleva giocare, ma non poteva mai farlo".

Ma il calvario dell'ex Lazio non finisce qui. Nel 2020 torna finalmente in campo, ma si fa male di nuovo: starà fuori altri 100 giorni.

Un vero e proprio incubo per l'olandese. Nel frattempo l'ADO retrocede in seconda divisione ma non lo lascia solo. Al contrario lo conferma e lo sostiene.

Il 28 novembre 2020 rappresenta una data storica per Ricardo Kishna. Dopo 1168 giorni di assenza, l'olandese torna a vestire la maglia della prima squadra dell'ADO Den Haag nel match contro l’Heerenveen. Per il goal, invece, dovrà passare quasi un altro anno. Venerdì 26 novembre 2021, Kishna realizza il goal del momentaneo 2-0 nel successo per 5-1 sul Dordrecht con una conclusione dall’interno dell’area dopo una bella percussione dalla destra.

Proshots

Un'emozione provata nuovamente ben 2217 giorni, ovvero dopo sei anni dal goal realizzato nel novembre 2015 nella sfida tra la Lazio e il Milan, terminata con il successo dei rossoneri di Mihajlovic sui biancocelesti di Pioli, oggi sulla panchina del 'Diavolo'.

“Non cercavo la rete, ma sono contento. Sento una certa scarica. Volevo essere importante per la squadra e lo sono stato. Effettivamente era passato un po’ di tempo dall’ultimo goal. Ne avrei potuto fare anche un altro, ma non importa”.

Una rinascita per l'olandese, ripartito dalla Eerste Divisie e in quel periodo finito addirittura nel mirino del Suriname, nazione d'origine, in vista della Gold Cup 2021. Chiamata che poi non arriverà.

Una rinascita lenta e graduale che ha visto Kishna tornare ai fasti d'un tempo nella passata stagione, trascinando l'ADO Den Haag fino ai playoff per la promozione in Eredivise con 4 goal e 11 assist in 23 partite.

Numeri da urlo che però non sta confermando in questa stagione con il tabellino di marcature e assist ancora fermo allo zero nelle sette apparizioni.

Poco importa. Dopo aver superato tre operazioni alle ginocchia dal 2017 ad oggi e una depressione che lo ha consumato dentro, ora Ricardo Kishna si gode la gioia pura di rincorrere il pallone. I goal e gli assist torneranno, come è già successo nel corso della sua carriera, proprio come il sorriso, che sembrava smarrito per sempre ma che è tornare ad abitare sul volto di quel ragazzo di Den Haag che oggi spegne 28 candeline.