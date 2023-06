Kim verso il Manchester United: Red Devils pronti a pagare la clausola da 60 milioni

Il difensore del Napoli è si avvia verso una nuova avventura: lo attende lo United, pronto a pagare la sua clausola rescissoria.

L'avventura di Kim al Napoli rischia di essere già prossima ai titoli di coda. Il centrale coreano, arrivato in estate dal Fenerbahce è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata Scudetto della formazione di Luciano Spalletti.

Una stagione da autentico protagonista quella del classe 1996 che, inevitabilmente, ha accesso gli interessi di diversi club europei.

Tra questi, a fare tremendamente sul serio, è il Manchester United, deciso più che mai a regalare ad Erik ten Hag un nuovo ed importantissimo rinforzo per il pacchetto offensivo dei Red Devils.

Secondo quanto riferito da 'Il Mattino', il club inglese è pronto a sborsare una cifra pari a 60 milioni di euro, ovvero l'ammontare della clausola rescissoria posta sul calciatore.

A confermare, seppur in via non ufficiale, la conclusione della sua esperienza napoletana, ci sono anche le parole di Dee Hong, membro del suo entourage:

"È stato un viaggio meraviglioso in Italia e sono molto felice di vedere questo ragazzo concluderlo con lo scudetto e il titolo di miglior difensore della Serie A".

Ad attenderlo ora, ci sarà il servizio militare - obbligatorio per chi è nato in Corea del Sud - prima di tornare ad occuparsi delle questioni esclusivamente inerenti al rettangolo verde. E salvo non preventivati colpi di scena, il nuovo palcoscenico sul quale mettere in luce tutto il proprio valore sarà quello della Premier League.