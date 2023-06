Kim salta la convocazione della Corea del Sud per la leva: il suo sostituto è agli arresti

Il difensore del Napoli deve rispettare i mesi di leva obbligatoria: Klinsmann convoca un giocatore "in difficoltà".

La straordinaria stagione di Kim Min-Jae con la maglia del Napoli, culminata con la conquista del terzo Scudetto azzurro, va in archivio con l'ennesima convocazione da parte della Corea del Sud per gli impegni amichevoli previsti per il 16 giugno e il 20 giugno contro Perù ed El Salvador.

Convocazione, però, a cui non potrà essere presente: Kim dovrà sostenere la leva militare obbligatoria imposta dal Governo. Il commissario tecnico, Jurgen Klinsmann, ha quindi ripiegato verso un'altra chiamata.

L'ex Nazionale tedesca ha convocato Son Jun-ho, centrocampista classe 1992 dello Shandong Luneng, squadra cinese. E fin qui, nessun problema.

Il guaio sorge in relazione a quanto avvenuto di recente: So Jun-ho sarebbe in stato d'arresto per "corruzione", ma la vicenda è ancora poco chiara.

Nonostante ciò, Klinsmann ha ribadito la convocazione, sperando si risolva il guaio e possa riavere il suo centrocampista.

"Ovviamente siamo tutti scioccati dalla situazione di Jun-ho e ha il nostro totale sostegno. Ci stiamo prendendo cura di lui, sta ricevendo il nostro sostegno. Non conosciamo il suo stato d'animo, non sappiamo quale sia il suo stato fisico, ma credo che meriti tutto il nostro sostegno".