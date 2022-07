"Kim è un giocatore da Napoli", ma il Rennes trova l'accordo con il Fenerbahce

Il difensore sudcoreano, obiettivo degli azzurri per il dopo Koulibaly, è nel mirino anche dei francesi che ha già trovato l'intesa coi turchi.

L'addio di Kalidou Koulibaly al Napoli, destinazione Chelsea, non lascia un vuoto solamente simbolico in casa azzurra: la formazione di Luciano Spalletti si trova soprattutto scoperta in difesa, pur tenendo conto da tempo della possibilità del trasferimento del senegalese.

Fatto sta che il Napoli si è messo subito al lavoro per trovare un sostituto, o almeno un nome capace di rafforzare il reparto, trovandolo in Kim Min-jae, centrale sudcoreano del Fenerbahce.

Lasciata la Corea del Sud nel 2019, Kim si è trasferito in Cina, giocando in massima serie con il Beijin Gouan, prima di lasciare il campionato cinese per disputare la Super Lig turca, nel 2021.

Classe 1996, il centrale ha un'importante struttura fisica (1,90 m) ed è considerato, nonostante la giovane età, uno dei migliori profili prodotti dal calcio sudcoreano.

Con il Fenerbahce gioca 39 partite in stagione, venendo inserito anche nella migliore squadra-tipo del campionato turco: un ottimo riconoscimento, dopo solo un anno in Europa. Ed è per questo che ha attirato le attenzioni di diversi club.

Oltre al Napoli nelle scorse settimane si è fatto avanti il Rennes, ad esempio, che nelle ultime ore ha compiuto passi importanti per la chiusura della trattativa.

Secondo quanto riportato da "Fanatik", il club francese avrebbe raggiunto un accordo con quello turco per il pagamento della clausola rescissoria, raggiungendo la cifra di 18 milioni di euro.

Tutto questo proprio mentre Luciano Spalletti, dal ritiro di Dimaro, dava il suo benestare all'arrivo di Kim.

"E' un giocatore da Napoli e da Champions League".

A questo punto potrebbe essere decisiva la volontà del centrale sudcoreano, che si troverebbe a scegliere tra il Napoli, che comunque ha compiuto passi in avanti con il giocatore, e il Rennes. La corsa è ancora aperta.