Khedira è volato in Inghilterra: c'è il permesso della Juventus

Blitz nel Regno Unito per il centrocampista tedesco, che si appresta a lasciare la Vecchia Signora nel corso della sessione invernale.

Eppur, a fuoco lento, qualcosa si muove. Si muove, ad esempio, Sami Khedira: fisicamente, in direzione , per cercare di sondare gli umori locali. Strizzando, così, l'occhiolino all' , guidato da Carlo Ancelotti che, con il tedesco, ha in comune un trascorso particolarmente proficuo tra le fila del .

Il 33enne centrocampista teutonico ha deciso di lasciare la e, come riportato dalla "Gazzetta dello Sport", nella giornata odierna è sbarcato nel Regno Unito per iniziare a valutare le opportunità di trasferimento nella Premier League, campionato che stuzzica - e non poco - l'ancora per poco 6 bianconero.

Musica per le orecchie della Vecchia Signora che, dopo aver deciso di mettere Khedira ai margini del progetto, pregusta ora 6 mesi di risparmio per quanto concerne uno stipendio da 6 milioni netti annui fino al 30 giugno 2021.

Altre squadre

Difficile, invece, pensare a un rientro nella . Nonostante il corteggiamento dello che, con grande felicità, sarebbe ben lieto di spalancare nuovamente le porte a Sami. Che, però, ha deciso: priorità alle mosse inglesi.