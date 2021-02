Kenneth Taylor: il nuovo Kroos dell'Ajax che idolatra Wijnaldum

18enne centrocampista, tra i migliori giovani d'Europa, sta muovendo i primi passi tra i grandi dell'Ajax.

È giusto dire che gli ultimi sette giorni all'Ajax non saranno ricordati con affetto da quelli della Johan Cruyff Arena. Sia la mancata registrazione di Sebastien Haller per le fasi a eliminazione diretta di Europa League, sia lo stop per doping di 12 mesi imposto al portiere Andre Onana giocheranno un ruolo importante nell'immediato futuro della squadra di Erik ten Hag ad Amsterdam.

Anche il successo a lungo termine dei giganti olandesi è stato duramente colpito, poiché dopo la notizia che il sensazionale diciannovenne Brian Brobbey avrebbe lasciato il club quest'estate è arirvata quella del sedicenne Julian Rijkhoff, soprannominato da alcuni come "l'olandese Lewandowski", in partenza per il Borussia Dortmund.

Anche se la perdita di talenti d'attacco così prodigiosi avrà indubbiamente deluso la squadra di Eredivisie, l'Ajax non sarebbe l'Ajax se non avesse una ricchezza di altri giovani dell'Accademia pronti ad arrivare in cima. Ryan Gravenberch, Devyne Rensch, Jurrien Timber e Lassina Traore sono tutti già presenti nella squadra maggiore di Ten Hag, mentre Naci Unuvar e Sontje Hansen sono tra quelli che dovrebbero fare il salto nei prossimi 12-18 mesi.

Un giocatore, nel frattempo a metà tra le due squadre è il centrocampista Kenneth Taylor, che ha fatto le sue prime due apparizioni in prima squadra all'inizio della stagione in corso: gioca con il club dall'età di otto anni. Sebbene ufficialmente parte della squadra che si allena sotto Ten Hag ogni giorno, Taylor rimane un giocatore chiave nella squadra del Jong Ajax che gareggia nel secondo livello olandese, per il quale ha segnato quattro goal e fornito quattro assist fin qui.

Questi dati sono impressionanti per un giocatore che gioca prevalentemente come centrocampista difensivo, anche se il suo istinto offensivo non dovrebbe sorprendere dopo essere stato inizialmente scoperto come attaccante per il club locale De Foresters, che si trova a circa cinque chilometri dal suo luogo di nascita, Alkmaar.

Gli allenatori dell'accademia dell'Ajax sentivano che possedeva gli attributi per giocare qualche passo indietro, e dopo aver inizialmente allenato Taylor per giocare in difesa, alla fine è passato a un ruolo che protegge la linea di fondo grazie alla sua eccellente consapevolezza di posizione e alla sua suprema abilità di passaggio.

Avendo firmato un nuovo contratto quadriennale con il suo club a settembre, non c'è pericolo che Taylor segua giocatori del calibro di Brobbey e Rijkhoff fuori dal club, sebbene sia stato paragonato a un altro diplomato dell'accademia recentemente partito verso altri lidi. I capelli biondi del diciottenne, combinati con la sua posizione generale in campo, hanno visto l'allenatore giovanile dell'Ajax Winston Bogarde riferirsi regolarmente a Taylor come 'il nuovo Donny van de Beek', nonostante le loro evidenti differenze.

Coincidenza, il giorno in cui Taylor ha firmato il suo nuovo contratto si è rivelato essere l'ultimo di Van de Beek con il club, dato che il nazionale olandese ha completato il suo trasferimento da 40 milioni di euro al Manchester United. Per celebrare entrambe le occasioni importanti, la coppia è andata a cena insieme prima di intraprendere strade separate.

"È una specie di fratello e mi dà sempre buoni consigli" ha detto Taylor del 23enne. "Ha già passato tutto e dice che devo avere pazienza".

La pazienza l'essenziale per Taylor, che è stato destinato a essere protagonista con Ten Hag da quando lo ha impressionato durante un ritiro pre-campionato nel 2019. È stato invitato a unirsi alla squadra senior dopo aver capitanato in quell'anno gli Under 19 dell'Ajax nella doppietta nazionale e l'Olanda alla vittoria ai Campionati Europei U17 in Irlanda.

"È molto bravo tatticamente e ha una mentalità eccellente" ha detto Peter van den Veen, l'allenatore dell'Oranje in quel torneo, al podcast della KNVB, 'FutureWave', del giovane che ha fatto il suo debutto nell'Ajax Jong a 16 anni.

"Continua ad andare dove gli altri si fermerebbero, è davvero un bravo ragazzo. Altri accettano istruzioni da lui quando le dice". La suddetta mentalità vincente non si limita al campo, come spiegato dal migliore amico di Taylor e attuale difensore dei Wolves, Ki-Jana Hoever. "Ci parliamo ogni giorno" ha detto allo stesso podcast.

"Giochiamo spesso alla FIFA e lui non può assolutamente sopportare di perdere. Quando lo fa, lancia il suo controller!" Sul campo, Taylor ha le sue emozioni totalmente sotto controllo mentre continua sulla strada verso i suoi obiettivi principali di assicurarsi un posto regolare nella prima squadra dell'Ajax e diventare un perno della Nazionale.

Ha già visto Gravenberch, nato esattamente lo stesso giorno nel 2002, essere convocato nella nazionale maggiore, e Taylor è ansioso di unirsi a lui un giorno. Se lo fa, potrebbe avere la possibilità di giocare al fianco dell'uomo che cita come l'esempio che desidera seguire: Georginio Wijnaldum.

"E' un tuttofare incredibile" ha detto Taylor del centrocampista del Liverpool nel podcast FutureWave. "Secondo me può fare qualsiasi cosa. Lui è il mio esempio e credo nelle mie possibilità di giocare per un club assolutamente top come lui".

Essendo stato paragonato a Toni Kroos per la sua abilità nel possesso palla, quell'ambizione non sembra troppo inverosimile per Taylor. E così, mentre la fabbrica di talenti dell'Ajax può vedere i giovani andare via prima di aver veramente lasciato il segno ad Amsterdam, ci sono sempre molte altre potenziali superstar pronte a salire sul trono.