Kean 'on fire' col PSG: doppietta contro il Dijon

4-0 sul Dijon del PSG, trascinato da Moise Kean: l'ex Juventus segna una doppietta, chiude i conti Mbappé nel finale.

Si sblocca, dal punto di vista realizzativo, l'esperienza in di Moise Kean: l'ex attaccante della trova i primi goal con la maglia del , importanti per la conquista dei tre punti.

4-0 al Dijon che porta la griffe del 'millennial': sue le prime due reti dei parigini, arrivate nel primo tempo in cui è impiegato da punta centrale con Sarabia e Neymar a supporto.

Ghiaccio rotto dopo soli tre minuti: cross perfetto di Bakker dalla sinistra e taglio vincente sul primo palo, con piattone imprendibile per il portiere avversario.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Doppietta che diventa realtà al 23': stavolta deve soltanto depositare il pallone nella porta spalancata, ben assistito da Neymar che si mette in proprio prima di servire il comodo assist al compagno.

La partita di Kean finisce al 73', sostituito da Mbappé che lo imita con un'altra doppietta a suggellare il poker. Il PSG si porta momentaneamente in vetta alla classifica della , in attesa di - in programma domani.