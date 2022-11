Karsdorp, nuovo capitolo: non si presenta all'allenamento della Roma

L'esterno olandese non avrebbe risposto alla convocazione giallorossa per l'allenamento in vista delle due gare previste in Giappone.

La permanenza di Rick Karsdorp a Roma nel 2023 si allontana sempre di più. Dopo lo sfogo di Mourinho nell'ultima sfida giocata contro il Sassuolo, terminata in pareggio, l'olandese ha saltato la partita contro il Torino e secondo quanto evidenzia 'Sky' non ha risposto all'ultima convocazione giallorossa.

Nella giornata di domenica, infatti, la Roma si è allenata per preparare il tour giapponese, che vedrà i giallorossi affrontare il Nagoya il prossimo 25 novembre e dunque gli Yokohama Marinos il 28. La partenza per le partite nipponiche appaiono ora sempre più in dubbio.

Situazione nebulosa quella tra la Roma e Karsdorp in vista del calciomercato di gennaio, considerando il contratto fino al 2025.

L'esterno ha lavorato con i compagni in gruppo dopo il pari contro il Sassuolo in cui Mourinho aveva accusato uno dei suoi di averlo "tradito".

"Gli ho detto di trovarsi una squadra a gennaio ma non credo. La squadra voleva vincere, però mi dispiace che il nostro sforzo sia stato tradito da un giocatore con un atteggiamento non professionale. Chi? Non lo dico".

Mourinho non aveva confermato il nome di Karsdorp, fino all'esclusione contro il Torino, ufficiale. Ora non resta che attendere i nomi che la Roma confermarà per la trasferta in Giappone: se l'olandese non dovesse essere presente, una permanenza oltre gennaio sarà sempre più difficile.

Senza Karsdorp, che potrebbe essere ceduto in prestito, la Roma potrebbe tornare sul calciomercato per un nuovo esterno. A un mese e mezzo dall'apertura della finestra invernale, la squadra giallorossa valuta il da farsi.