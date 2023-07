Karius resta in Premier League: ufficiale il rinnovo con il Newcastle

Il portiere ex Liverpool rimane ai Magpies: nella passata stagione è tornato in campo agli ordini di Howe.

Ritorniamo a fine febbraio, a quando, cioè, il Manchester United ha conquistato la Carabao Cup a Wembley: un 2-0 praticamente senza appello, ma con diversi aspetti positivi per il Newcastle. Il primo sicuramente riguarda Loris Karius.

Dopo due anni dalla sua ultima gara, l'estremo difensore tedesco è tornato, in quell'occasione, a difesa dei pali, tra l'altro ben figurando.

Un messaggio importante, arrivato dopo tanto scetticismo generato dalla nota finale di Champions League del 2018, tra Liverpool e Real Madrid. Tutto passato.

La finale di Carabao Cup ha sicuramente "migliorato" la sua situazione: ci vuole carattere per tornare in campo dopo due anni e rispondere così. Lui ha dimostrato di averlo.

Ed è un periodo anche importante, per il portiere tedesco: nel mese di marzo insieme a Diletta Leotta hanno annunciato l'arrivo di un bambino. Altra bella notizia.

A cui segue quella che giunge direttamente dai Magpies: perché Karius ha rinnovato il suo contratto con il Newcastle fino al 2024.

Farà ancora parte della formazione di Eddie Howe (che vanta in squadra anche Sandro Tonali), chiamata a compiere un cammino non facilissimo al ritorno in Champions League dopo 20 anni dall'ultima volta.

Con Karius: la chiusura del cerchio, dopo una stagione che gli ha riconsegnato il sorriso che ha sempre meritato.