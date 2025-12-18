N'Golo Kanté: il calciatore "preferito da tutti" che ha rischiato di non essere un giocatore professionista

N'Golo Kanté è probabilmente uno dei calciatori più amati di sempre. Secondo la maggioranza delle persone, l’introverso ex Chelsea era semplicemente troppo piccolo per giocare a calcio ai massimi livelli. È così che ha dimostrato a tutti di sbagliarsi.

Il classe 1991 lascia il campo soddisfatto. Come spesso accade, il francese ha appena corso su e giù per il terreno di gioco per tutti i novanta minuti. E, come spesso accade, non è stato uno dei protagonisti delle interviste post-partita. Almeno non subito. L’uomo del momento era Eden Hazard: il belga aveva segnato una tripletta contro il Cardiff City, spingendo il Chelsea in testa alla Premier League, seppur temporaneamente.

Il giorno seguente, però, tutti i quotidiani inglesi hanno messo in evidenza Kanté. Il motivo? Il suo comportamento dopo la partita. No, nessuna rissa. E no, nemmeno scandali o segreti oscuri portati alla luce.

Allora cosa è successo? Torniamo a Stamford Bridge. Kanté lascia in fretta lo stadio e si dirige di corsa verso la stazione di St. Pancras, a Londra. Tenta disperatamente di prendere l’Eurostar per Parigi per andare a trovare la famiglia, ma perde il treno per un soffio. Non abbastanza, però, da cancellargli il sorriso dal volto – del resto, niente ci riesce. Così il centrocampista del Chelsea decide di trascorrere la serata in modo diverso e visita una moschea nei dintorni.

È a King’s Cross che il calciatore si ferma. Qui entra in scena un tifoso dell’Arsenal, che tenta un gesto audace. Badlur Rahman Jalil invita Kanté a casa sua. Dove una star della Premier League, abituata a stipendi milionari, avrebbe probabilmente rifiutato, l’umile francese accetta con piacere.

"Abbiamo pregato insieme nella moschea", racconta Jalil alla BBC.

"È tradizione islamica invitare le persone a cena, così gliel’ho semplicemente chiesto. Era solo e stava comunque tornando a casa, quindi è venuto con noi. Abbiamo mangiato pollo al curry, perché seguiva una dieta ricca di proteine. Poi ci ha battuti tutti a FIFA e abbiamo guardato Match of the Day. È stata una serata bellissima".

"Non riesco a credere a quanto sia umile", ha scritto più tardi su X un amico di Jalil, passato anche lui per un piatto di curry. "È molto più di un grande calciatore. Per me è un modello come musulmano e un esempio di persona".

La storia del curry non è un’eccezione: è la regola.

Kanté, una volta, ha viaggiato per tre ore per andare a sostenere un tifoso del Chelsea appena uscito da un intervento di triplo bypass cardiaco. Un anno dopo, ha rivisto lo stesso tifoso al matrimonio della figlia. Non guida Ferrari appariscenti, ma sceglie spesso una Mini Cooper. Un aneddoto dell’ex difensore brasiliano Felipe Saad racconta alla perfezione la sua mentalità.

I due hanno giocato insieme allo SM Caen, e Saad ha notato subito la natura introversa del nuovo compagno di squadra, decidendo di prenderlo sotto la propria ala.

"È la persona più gentile che conosca", ha raccontato a UOL Esporte. "Nel calcio non si incontrano più persone così. Per questo tutti nello spogliatoio lo adorano. È esattamente come lo si vede in televisione: sempre con quel sorriso timido e quasi sempre in silenzio".

"L’ho preso sotto la mia ala fin dal primo giorno", ricorda Saad. "Una volta l’ho invitato alla mia festa di compleanno. Era una serata tranquilla, con due o tre giocatori, in un ristorante inglese. A un certo punto entra con una scatola di cioccolatini in mano, visibilmente imbarazzato. Si scusò per il regalo, dicendo che non sapeva cosa portare perché non era mai stato invitato prima a una festa di compleanno".

Quando Kanté vinse il premio di PFA Player of the Year nel 2017, il riconoscimento al miglior calciatore d’Inghilterra, il suo discorso fece rapidamente il giro del mondo.

"Grazie a tutti, grazie per l’applauso", disse il 26enne con un sorriso disarmante. La voce tremante, i tanti “uh”, il nervosismo evidente dal sudore sulla fronte: una scena irresistibilmente tenera.

"È un onore enorme. È molto speciale essere qui, perché pochi anni fa giocavo ancora nelle serie minori in Francia. Cinque anni fa non ero nemmeno un calciatore professionista…".

Ed è proprio questo a rendere la sua storia così straordinaria. Com’è possibile che un centrocampista tanto umile e amabile sia rimasto invisibile così a lungo?

Per capirlo bisogna tornare in un sobborgo occidentale di Parigi: Rueil-Malmaison. Kanté, figlio di due genitori maliani trasferitisi in Francia nel 1980, è cresciuto lì. "Fin da bambino ho sviluppato un amore per il calcio", racconta nel 2023 al canale YouTube della Premier League..

Da ragazzo firma per la JS Suresnes, allora militante nella nona divisione francese. "Lì ho imparato cosa significa vivere il calcio e lavorare duro. Gli allenatori mi mettevano spesso con ragazzi più grandi, più alti e più forti fisicamente. Ho compensato con impegno e tenacia".

Pierre Ville, uno dei suoi allenatori a Suresnes, ricorda bene quei giorni. "Il mio primo ricordo è quello di un ragazzino che non arrivava nemmeno al bordo del tavolo. Non era alto nemmeno un metro e venti, ma arrivava sempre con un grande sorriso e voleva solo giocare a calcio. Quel sorriso non lo ha mai perso".

Dietro a quel sorriso, però, si nasconde una tragedia. A undici anni, Kanté - uno di nove figli - perde il padre. Aiuta la madre raccogliendo rifiuti per guadagnare qualche soldo. Il calcio diventa la sua fuga, i piedi e i polmoni le sue armi.Eppure, avvicinandosi ai 21 anni, nessun club professionistico lo nota. Il PSG, a pochi chilometri di distanza, non lo contatta mai. Rennes, Lorient, Sochaux, persino l’accademia di Clairefontaine: nessuno si accorge di lui, alto appena 1,68. "Era troppo piccolo, poco spettacolare", spiega Ville alla BBC. "Non giocava per sé, ma per la squadra".

Solo il Boulogne vede qualcosa in lui. Kanté parte dalla squadra B, in quinta divisione, senza essere ancora convinto di poter fare il calciatore. "Continuavo a studiare, perché non sapevo se ce l’avrei fatta", racconta a Sky Sports. "A 18 anni ho preso il diploma, poi ho studiato contabilità per due anni".

Per Kanté, tutto cambia al Boulogne quando Georges Tournay subentra a Michel Estevan, licenziato prima di Natale. Tournay rivaluta le divisioni giovanili della squadra e nota un giocatore che tutti gli altri avevano trascurato: Kanté. "Quando ho iniziato lì, ho provato tutti i tipi di giovani giocatori, compreso lui", ha spiegato a Le Figaro. "N’Golo ha immediatamente attirato la mia attenzione: i suoi movimenti senza palla, la tecnica, il posizionamento e la resistenza erano straordinari. Mi sono chiesto cosa ci facesse nella squadra B e gli ho subito fatto firmare un contratto da professionista".

Tournay osserva con stupore Kanté correre senza sosta, mentre gli altri giocatori sono esausti e crollano dopo i test di resistenza.

Finalmente, Kanté entra nella prima squadra del Boulogne, che milita in Ligue 2. Improvvisamente, tutto inizia a funzionare: a 21 anni debutta come professionista contro il Monaco. Nonostante la retrocessione del Boulogne, “NG” si afferma definitivamente nella terza divisione nella stagione successiva.

Getty Images'

Kanté è anche amato dai suoi compagni di squadra dell'SM Caen

Diventa una parte indispensabile della formazione titolare e lo SM Caen lo porta lontano dalla terza divisione. Con Kanté in squadra, che non salta mai una partita, il club di seconda divisione viene promosso al massimo livello in Francia. Per la prima volta, Kanté entra in Ligue 1, anche se, in realtà, è la Ligue 1 ad essere introdotta a lui.

Alla fine dell’anno, Kanté è il giocatore con il maggior numero di recuperi palla in Europa. Questo non passa inosservato in Inghilterra, dove Steve Walsh, responsabile del reclutamento del Leicester City, spera in silenzio che nessun altro abbia notato il giovane centrocampista. C’è però un problema più urgente: convincere Claudio Ranieri che Kanté è un vero talento.

L’allenatore italiano condivide i dubbi di molti: non è troppo piccolo per la Premier League? È sufficientemente forte fisicamente? Walsh lo segue da tempo e ogni volta che incontra Ranieri al centro di allenamento gli sussurra: “Kanté, Kanté”.

Ranieri cede e Kanté si trasferisce al Leicester. "Avevamo sentito dire che questo ragazzo era entrato nella mensa del centro sportivo", racconta Craig Shakespeare, assistente di Ranieri, a The Athletic. "Tutti erano un po’ sorpresi. Pensavano fosse lì per un provino all’accademia, a causa della sua statura".

Il francese dimostra subito di avere ragione: Ranieri si innamora della sua energia inesauribile. Come un cane ben addestrato, recupera ogni pallone perso, contrasta tutto ciò che si muove ed eleva il tackle a forma d’arte. "In realtà non contrasta così spesso", osserva Ville, "ma ruba letteralmente la palla dai piedi dell’avversario. È qualcosa di completamente diverso".

Il piccolo ladro di palloni è ovunque sul campo, chiude ogni spazio. "Il 70% della terra è acqua, il 30% è N’Golo Kanté", recita il detto popolare tra i tifosi del Leicester. Nella sua prima stagione realizza l’impossibile: solleva il trofeo della Premier League.

Il rovescio della medaglia è inevitabile: dopo un solo anno, il club perde i giocatori chiave. Il Chelsea spende circa 30 milioni di sterline per portare Kanté a Londra. Una mossa d’oro per i Blues. Kanté continua a sorridere, mentre i compagni festeggiano il nuovo arrivato. "È come giocare con dei gemelli", commenta Hazard dopo la partita contro il West Ham. "In campo mi sembra di vedere doppio". Con le due stelle in attacco, il Chelsea si laurea nuovamente campione e Kanté conquista due Premier League consecutive.

Il riconoscimento massimo arriva un anno dopo, quando la Francia vince i Mondiali in Russia battendo la Croazia 4-2 in finale. Kanté gioca tutti i minuti, tranne gli ultimi 35, affrontando la finale nonostante una gastroenterite. Poco prima del torneo aveva perso il fratello maggiore, Niama, ma non si lamenta mai.

Non perde mai il sorriso, anche sotto dolore. Alla premiazione della Coppa del Mondo nel proprio stadio, appare quasi imbarazzato: sorride goffamente, fa il pollice in su ai tifosi e tocca delicatamente la parte superiore del trofeo. Pochi istanti dopo, diventa protagonista… e vittima di una canzone francese dedicata a lui.

"N’Golo Kanté", recita il testo sulla melodia di Les Champs-Élysées di Joe Dassin. "È piccolo, è dolce, ha fermato Leo Messi. Ma sappiamo tutti che è un imbroglione!". Oh cielo… una piccola macchia sul suo carattere: Kylian Mbappé una volta lo sorprese a nascondere una carta di UNO.

Il centrocampista, sbocciato tardi, conquista poi un altro titolo di Champions League con il Chelsea, ma nelle due stagioni successive deve fare i conti con problemi a ginocchio, tendini e inguine. Nel 2023, Kanté si trasferisce all’Al-Ittihad in Arabia Saudita. Grazie al suo ingaggio monumentale, realizza anche numerose opere benefiche.

Quest’anno ha costruito in Mali un ospedale all’avanguardia del valore di cinque milioni di dollari, per rendere l’assistenza medica più accessibile ai più poveri, finanziando il progetto interamente di tasca propria. Ha inoltre fondato la NG Academy in Mali, offrendo ai bambini la possibilità di inseguire i loro sogni calcistici, proprio come aveva fatto lui stesso da giovane.

"Siamo incredibilmente onorati di avergli dimostrato che, sebbene il successo nel calcio sia fantastico, ciò che conta davvero è essere una brava persona", sorride Pierre Ville, il suo ex allenatore giovanile. "La reputazione di N’Golo ci riempie di orgoglio. Perché è il preferito di tutti".