Kane fa 200 goal in Premier League, la telefonata di Conte: "Mi rendi orgoglioso"

Rete da record contro il Manchester City per l'attaccante inglese che al rientro negli spogliatoi ha ricevuto la chiamata dell'allenatore italiano.

Per Antonio Conte la partita tra Tottenham e Manchester City deve essere stata una sofferenza continua, e non solo per le condizioni di salute che lo hanno costretto a operarsi a causa di una colecistite e a star lontano dalla sua squadra.

Lo è stato perché, nel finale, gli Spurs si sono trovati a difendere il vantaggio in dieci contro undici, a causa dell'espulsione rimediata a Romero per fallo su Grealish sulla trequarti: lui, che era già ammonito. E' andata, comunque.

Il Tottenham ferma il City e fa un favore ai suoi rivali dell'Arsenal, nel percorso che potrebbe portare i Gunners alla conquista della Premier League: la strada, comunque, è ancora lunga.

Merito di Harry Kane: uno che ha segnato parecchio dopo i Mondiali in Qatar e dopo quel rigore sbagliato che è costato l'eliminazione all'Inghilterra contro la Francia. Tutto archiviato, bene così.

La rete del capitano degli Spurs, comunque, è di quelle pesanti: con il goal siglato contro i Citizens Kane sale a quota 200 in campionato, raggiungendo nel club mostri sacri come Rooney (208) e Shearer (260). E non solo: con 267 reti è diventato il miglior marcatore di sempre della squadra del Nord di Londra.

Per questo motivo, al rientro negli spogliatoi con una bottiglia di champagne, l'inglese ha ricevuto la chiamata di Antonio Conte che, commosso, gli ha rivolto i propri complimenti.

"Harry! Grande: mi rendi orgoglioso".

Il tutto mentre in sottofondo di sente un ironico "non tornare più", rivolto all'allenatore italiano: si scherza, però. Perché Conte tornerà: ed è giusto e bene così. Con un Kane da record da riabbracciare.