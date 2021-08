Kaio Jorge alla Juventus, è ufficiale: colpo bianconero

Il giocatore brasiliano è il grande acquisto dell'estate, arriverà subito in Serie A per l'annata 2021/2022.

Kaio Jorge è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, il Santos ha annunciato la cessione dell'attaccante classe 2002 al club bianconero.

"Il Santos FC e la Juventus hanno stipulato un accordo per il trasferimento dell'attaccante Kaio Jorge questo lunedì (2 agosto). La squadra italiana ha accettato i termini e il giocatore avrà il via libera per giocare in Europa. La Juventus ha accettato le condizioni che riteniamo fossero le migliori in questo momento per il club, visto lo scenario che ci siamo trovati davanti. In bocca al lupo a Kaio Jorge e speriamo continui al meglio il suo percorso”, ha dichiarato il presidente del Santos Andres Rueda.

Il contratto di Kaio Jorge con il Santos era in scadenza il 31 dicembre 2021. La Juventus e il 'Peixe' hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di circa 4 milioni di euro totali: 1,5 subito, 1,5 milioni alla prossima qualificazione in Champions League, e un altro milione al raggiungimento di determinate presenze da parte del giocatore.



O Santos FC e a Juventus, da Itália, entraram em acordo para a negociação do atacante Kaio Jorge nesta segunda-feira (2 de agosto). O time italiano aceitou os termos do Peixe e o jogador já será liberado agora para atuar na Europa. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 2, 2021



Kaio Jorge ha vestito la maglia del Santos dal 2013, quando si aggregò alle giovanili nella formazione Under 11. Con la maglia della prima squadra ha collezionato 17 goal in 84 presenze. Ora il trasferimento alla Juventus - che è riuscita a strapparlo a Milan e Benfica - e il grande salto in Europa, dove dovrà dimostrare tutto il suo talento.

Il brasiliano è atteso nei prossimi giorni a Torino per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Juventus. La nuova avventura in bianconero è ufficialmente iniziata.