Il belga ha trovato l'accordo con il club bianconero per un'altra stagione insieme più opzione per il secondo anno.

Christian Kabasele resta all'Udinese. Il difensore belga di origine congolese ha trovato l'accordo per la permanenza in bianconero per un'altra stagione.

Il centrale aveva esaurito il suo contratto lo scorso 30 giugno, ma ora come riferisce Fabrizio Romano, ha raggiunto un'intesa per l'ingaggio fino al 2026, con opzione per un ulteriore anno di contratto.