La Juventus apre a Zaniolo: primi incontri, mentre si monitora la situazione di Chiesa

Si riaccende l'interesse per l'attaccante del Galatasaray, finito nel mirino dei bianconeri già da diversi mesi.

In attesa di definire la direzione sportiva, da rifare dopo una stagione parecchio complessa per i fatti noti, la Juventus inizia già a tracciare le strade del proprio mercato.

La situazione da tenere d'occhio è quella relativa a Nicolò Zaniolo: l'attaccante azzurro, chiamato da Roberto Mancini per gli impegni della Nazionale in Nations League, è ritornato nei radar bianconeri.

Già negli scorsi mesi si è parlato di un interessamento della Juventus per quello che in quel periodo era un giocatore della Roma, in uscita dalla capitale: il suo trasferimento al Galatasaray e i buoni spunti (alternati ad altri meno positivi) hanno spinto Madama a riattivare i contatti.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe già tenuto (con la figura di Calvo, impegnatissima in questo periodo) i primi incontri con l'entourage di Zaniolo, per comprendere le possibilità di un affare.

Che, tra l'altro, si legherebbe anche al futuro di Federico Chiesa, per cui la Juve potrebbe ricevere offerte nelle prossime settimane, da squadre europee.

Per adesso, comunque, non c'è una vera e propria trattativa per Zaniolo: si fa forte l'interesse, insieme a quello per Gnonto.