Juventus, Zakaria verso l'addio: il West Ham preme

Prevista una conference call tra la Vecchia Signora e il club londinese per provare ad accelerare.

Dopo Dejan Kulusevski al Tottenham, un altro calciatore in uscita dalla Juventus potrebbe restare nella capitale inglese. Denis Zakaria, di rientro dal prestito trascorso al Chelsea, è finito concretamente nel mirino del West Ham. Che, in giornata, ha in programma una conference call con i bianconeri per provare ad accelerare in maniera decisiva.

Approdato a Torino il 31 gennaio 2022 dal Borussia MB per 4,5 milioni più 4,1 di oneri accessori, il 26enne centrocampista svizzero si appresta a lasciare la Juve per una proposta vicina ai 20 milioni. Una trattativa impostata da giorni dal ds Giovanni Manna e che, quindi, potrebbe proporre un’evoluzione definitiva con l’arrivo di Cristiano Giuntoli.

Fondamentale, dunque, sfoltire la rosa. E nello specifico il parco centrocampisti. Anche perché, se i bianconeri dovessero riuscire a operare oculatamente in uscita, non andrebbe escluso – nella maniera più assoluta – l’eventuale innesto di un altro mediano.

I tifosi sognano Sergej Milinkovic Savic della Lazio, un profilo che innalzerebbe il tasso qualitativo del settore e che a fuoco lento avrebbe tutto per diventare un’opportunità di mercato considerando la scadenza nel 2024. Insomma, si vedrà.

Di Zakaria alla Juve resterà poco. E, se vogliamo, ciò è sorprendente. Specialmente in relazione alle aspettative, con un corteggiamento serrato che aveva portato Madama a battere la concorrenza di diverse squadre. Tuttavia, mai come in questo caso, è questione di caratteristiche.

In qualità di mezzala nel centrocampo a tre, giustappunto, l’elvetico perdere qualcosa. Decisamente meglio a due, sistema di gioco che lo ha valorizzato nel suo percorso in Bundesliga. In parole povere, non è andata come ci si aspettava che andasse, ma la pazienza – per quanto riguarda questo calciatore – non ha regnato sovrana.

Allora meglio salutarsi, senza troppi rimpianti, e con la volontà di trovare una soluzione che soddisfi le tre parti chiamate in causa. La Juve ottiene denaro vitale; il West Ham inizia a muoversi per sostituire adeguatamente Declan Rice a un passo dall’Arsenal; Zakaria prosegue l’avventura nel campionato dei campionati.