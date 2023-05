Sky Germania - Il Bayern Monaco valuta Vlahovic: ipotesi di scambio con Mané

Secondo i media tedeschi, i bavaresi starebbero pensando al serbo per rafforzare l'attacco: in ballo con la Juventus il futuro di Mané.

E' un momento complesso, sia per Juventus che per Bayern Monaco, ma i loro destini potrebbero presto incrociarsi, sulla via del mercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, il club bavarese, fresco di titolo in Bundesliga, starebbe valutando l'acquisto di Dusan Vlahovic dai bianconeri.

Diversi sono i punti da valutare, nel possibile affare: in primis il ritorno di Karl-Heinz Rummenigge, annunciato dal presidente Herbert Hainer, in conferenza stampa. Rientro importante, visti gli ottimi rapporti con la Juve.

Poi c'è la conferma di Thomas Tuchel in panchina: e Tuchel avrebbe messo da tempo Vlahovic in cima alla lista dei desideri del mercato.

Tra gli altri punti da affrontare anche il futuro di Sadio Mané: non è escluso, come riporta Sky Sport Germania, che venga avanzata l'ipotesi di uno scambio proprio con la Juventus.

Il senegalese ex Liverpool è reduce da una stagione molto difficile e potrebbe essere proposto come "pedina" per arrivare a Vlahovic.