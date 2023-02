La Juventus arriva a 20 milioni di followers su TikTok

La società bianconera è riuscita ad ottenere il risultato dopo due anni e mezzo dall'iscrizione al social.

Due anni e mezzo dopo l'iscrizione a TikTok, la Juventus arriva a 20 milioni di followers. Un traguardo che la socierà bianconera raggiunge dopo aver raggiunto quota 10 lo scorso maggio. Crescita continua, con nuovi fans da ogni parte del mondo.

Il canale TikTok della Juventus è di fatto il primo in Italia, tra i top in Europa e nel mondo. Al suo interno i bianconeri postano con assiduità goal, interviste e curiosità dal mondo bianconero, tra nuovi acquisti, Serie A, Coppa Italia e coppe europee.

Nel dettagli, evidenzia la Juventus in una nota ufficiale, sono stati oltre 238 milioni i like ai contenuti postati e a livello europeo. In questo senso la società bianconera è al quinto posto per visualizzazioni generate nella stagione 2022/2023.

La particolarità? La maggior parte delle visualizzazioni è arrivata grazie a tre contenuti, che hanno totalizzato 150 milioni di views nel corso degli ultimi due anni e mezzo.