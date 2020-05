L’annuncio della Juventus dopo i test medici: “Tutti hanno dato esito negativo”

I giocatori della Juventus sono stati sottoposti mercoledì ai test medici: tutti gli esami hanno dato esito negativo.

Nessun giocatore della è affetto da Covid-19. Gli esami ai quali si è sottoposto il gruppo hanno dato esito negativo.

A confermarlo è stato lo stesso club bianconero all’interno di un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, con il quale ha reso noti gli esiti dei test diagnostici che sono stati effettuati nella giornata di mercoledì.

“Continua il programma di lavoro della Juventus alla Continassa. Da qualche giorno, i calciatori bianconeri effettuano sedute di allenamento individuali a piccoli gruppi, con mantenimento delle distanze. Altre squadre In applicazione delle indicazioni della Commissione medico scientifica federale della FIGC, ieri tutto il gruppo squadra ha effettuato i test diagnostici che hanno dato esito negativo; in questi giorni riprenderà il lavoro di allenamento con gruppi più numerosi”.

In attesa di capire se e quando il campionato potrà ripartire, la Juventus si avvia a riprendere i lavori con tutti gli uomini della rosa a disposizione di Sarri. Nella giornata di venerdì, si rivedranno in campo anche Higuain e Rabiot che, rientrati per ultimi in , visti gli esiti dei test potranno tornare al lavoro.