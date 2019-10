Juventus, Sarri: "Ho visto i piedi dei giocatori nei passaggi"

Uscito vincitore da San Siro al termine di un Derby d’ molto equilibrato, Maurizio Sarri ha analizzato la vittoria per 2-1 della sua sull’ di Antonio Conte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico bianconero ha parlato nel post-gara ai microfoni di ‘Sky Sport’.

"Il sorpasso in questo momento ha poco significato. L'importante è aver fatto una prestazione di carattere contro una squadra forte e in un ambiente carico. Abbiamo fatto bene. Ho visto i piedi dei giocatori nei passaggi. È una squadra di qualità e che può palleggiare in modo fluido".