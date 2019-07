Juventus, Sarri svela il ruolo di Dybala: "Può fare il falso nueve"

Maurizio Sarri spiega il nuovo ruolo di Paulo Dybala nella Juventus e fornisce indizi di mercato: "Può giocare anche alle spalle di due attaccanti".

La nuova di Maurizio Sarri prende forma e il nuovo allenatore bianconero ha voluto precisare alcune questioni tattiche, soffermandosi sul nuovo ruolo di Paulo Dybala, reduce da un'ultima stagione poco brillante.

Intervenuto in conferenza stampa, Sarri ha confermato di voler puntare sulla 'Joya' con un ruolo tutto nuovo:

"Dybala potrebbe fare facilmente il "falso nueve", ma potremmo anche trovare soluzioni diverse. Potrebbe giocare anche come trequartista di raccordo, alle spalle di due attaccanti".

Nuova vita da centravanti dunque per l'argentino, che potrebbe emulare i movimenti chiesti da Sarri a Mertens ai tempi del , ma anche indizi di mercato forniti dall'allenatore toscano, che parla di doppio centravanti.

Proprio sulla scia di queste parole la pista Mauro Icardi potrebbe tornare caldissima: da tempo infatti la Vecchia Signora viene accostata al nome dell'attaccante in rotta con l' , corteggiato però anche dallo stesso Napoli.

Con Mandzukic e Higuain in uscita, la dirigenza bianconera tornerà con ogni probabilità sul mercato per un nuovo bomber da affiancare a Ronaldo. Un'alternativa tecnica che potrebbe portare Madama a bussare in casa nerazzurra.