Juventus, Sarri svela: "Colpito dal modo in cui mi hanno voluto"

Le prime parole di Sarri da allenatore della Juventus: "Torno in Italia nella squadra più importante. Chiedo rispetto per la mia scelta".

Dopo una trattativa lunga e l'arrivo a di mercoledì sera, oggi Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, nella presentazione con la . Inizia ufficialmente oggi l'avventura sulla panchina della Vecchia Signora.

La conferenza stampa comincia subito con un riassunto delle scelte di Sarri, negli ultimi anni. Scelte che lo hanno portato adesso a sposare la Juventus.

"Bisogna avere le idee chiare sul percorso. Io a ho dato tutto, dal punto di vista professionale e morale. Negli ultimi mesi al Napoli ho provato per la prima volta un dubbio, poi la società mi ha tolto il dubbio chiamando Ancelotti. A quel punto ho davanti a me delle offerte da grandi club italiani, ma preferisco andare all'estero per non fare il passaggio diretto in ". "Al nella seconda parte della stagione ho cominciato a sentire problemi personali, sentendo il richiamo di tornare in Italia. E lo faccio nella squadra più importante d'Italia. Di questo sono onorato e chiedo anche rispetto per la mia scelta professionale".

Sarri racconta poi di come la Juventus lo ha chiamato. I modi in qui questa chiamata è arrivata è stato un motivo di grande orgoglio.

"Ho avuto una sensazione forte quando a Juventus mi ha chiamato. Non per il momento, ma per la determinazione che ho visto nella Juventus di scegliere me. Mai visto in 30 anni una squadra essere così decisa a prendere un tecnico".

"La Juventus ha l'obbligo di partire per vincere in tutte le competizioni. Ma in Europa il ragionamento è diverso dall'Italia. Ci sono altre otto squadre che hanno la stessa ambizione e la stessa forza della Juventus, quindi la vittoria non dipende soltanto da una cosa"

