Juventus, Sarri spiega: "Occasione Santander? Era fuorigioco"

L'allenatore della Juventus critica l'atteggiamento dei suoi e parla della sua filosofia: "Io non voglio la gestione, voglio tritare le partite".

Non senza fatica, la è riuscita a portare a casa una vittoria molto importante contro il . La squadra di Mihajlovic ha fatto correre un brivido lungo la schiena di Sarri nel finale, con la traversa di Santander ed il miracolo di Buffon che hanno congelato il risultato finale.

Ai microfoni di DAZN, nel post-partita, Maurizio Sarri commenta l'andamento della partita.

"Le partite bisogna aggredirle fino a metterle in completa sicurezza. Nel secondo tempo abbiamo avuto molte occasioni, ma non abbiamo segnato. Siamo stati bravi nel muovere la palla velocemente. L'occasione nel finale? Era fuorigioco, l'ho rivisto, il VAR avrebbe annullato l'eventuale goal".

L'allenatore della Juventus spiega che il percorso della squadra è quello giusto, ma la crescita totale non è stata ancora agguantata.

"La strada è quella giusta. Abbiamo macchiato la partita con tre, quattro erroracci in fase di uscita, con delle palle perse in maniera molto banale. Dobbiamo migliorare sicuramente in questo, ci manca ancora questo dettaglio".

Un pensiero ribadito in maniera convinta anche in conferenza stampa nel post partita è quello dell'aggredire le partite.

"Perché si deve gestire il 2-1? Io non voglio la gestione, voglio tritare le partite. Perché gestire quando hai la gara in mano e puoi chiuderla?”

Sarri vuole dedicare un pensiero individuale anche per Federico Bernardeschi, che oggi non si è visto in zona offensiva, ma ha svolto un lavoro oscuro.

"Bernardeschi si sacrifica molto, ma a lui non pesa nemmeno tanto perché ce l'ha nelle corde. Il suo lavoro sporco è utile per tutta la squadra, ci permette di lasciare i due attaccanti più freschi in avanti, senza troppi compiti difensivi".

Infine, il tecnico bianconero svela cosa ha detto alla squadra all'intervallo, per farla tornare in campo grintosa e con un piglio diverso.