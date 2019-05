Juventus, Sarri lascia le porte aperte: "Parlerò con il Chelsea a fine stagione"

In conferenza, Maurizio Sarri nega contatti con altri club ma precisa: "Dopo la finale di Europa League parlerò col Chelsea". La Juventus aspetta.

Il futuro più immediato si chiama , Baku, finale di . E poi, per Maurizio Sarri, c'è un altro futuro: quello che, apparentemente, lo vede nelle mire della . E anche di questo ha parlato il manager del in conferenza stampa.

"Il mio futuro è mercoledì. Io ho ancora due anni di contratto con il Chelsea e non ho avuto contatti con altri club. Dopo la finale parlerò con il club per capire se siano contenti di me. Io adoro la Premier League, in questo momento il campionato più importante del mondo. Ma in questo momento dobbiamo pensare solo alla finale di Europa League".

In ogni caso, come preannunciato da Sarri, al termine della stagione l'ex allenatore del incontrerà il board del Chelsea per delineare una volta per tutte il proprio futuro.

"Io sono felice al Chelsea, ma dovremo discutere della situazione, com'è normale alla fine di ogni stagione. Succede in tutte le società. Felice di tornare in per il mio tipo di calcio? No, non riesco a capire perché. Il ha vinto tutto con uno stile di gioco simile a quello che ho in mente io...".

L'argomento principale della conferenza stampa, in sostanza, è chiaro: il futuro di Sarri. Che sia al Chelsea o nuovamente in Italia.

"La situazione è chiara: io ho un contratto. I tifosi non mi amano? Non so cosa farci, l'unico rimedio è giocare sempre meglio e vincere più partite. Non posso fare altro".

E se il Chelsea, come si è scritto negli scorsi giorni, si fosse deciso a confermarlo unicamente in caso di conquista dell'Europa League?